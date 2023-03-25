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Дощі та грози накриють частину України: прогноз погоди на 25 березня

За даними синоптиків у суботу, 25 березня, у низці областей випадуть дощі. Місцями - з грозами.

Субота, 25 березня 2023, 07:16
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень на заході помірні дощі. На півночі – невеликий дощ, подекуди з грозами. На решті території без опадів, хмарно з проясненням.

Вітер південно-західний 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Вдень температура повітря становити від +13 до +18 градусів, на високогір’ї Карпат та узбережжі морів – +7…+12 градусів.

У Києві сьогодні невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Вдень у столиці від +15 до +17 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

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