Дощі та грози накриють частину України: прогноз погоди на 25 березня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні вдень на заході помірні дощі. На півночі – невеликий дощ, подекуди з грозами. На решті території без опадів, хмарно з проясненням.
Вітер південно-західний 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Вдень температура повітря становити від +13 до +18 градусів, на високогір’ї Карпат та узбережжі морів – +7…+12 градусів.
У Києві сьогодні невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Вдень у столиці від +15 до +17 градусів.
- За даними синоптиків, у березні в Україні середня місячна температура передбачається 2-7° тепла, що на 2° вище за норму.