Дощі та грози накриють частину України: прогноз погоди на 25 березня

За даними синоптиків у суботу, 25 березня, у низці областей випадуть дощі. Місцями - з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень на заході помірні дощі. На півночі – невеликий дощ, подекуди з грозами. На решті території без опадів, хмарно з проясненням.

Вітер південно-західний 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Вдень температура повітря становити від +13 до +18 градусів, на високогір’ї Карпат та узбережжі морів – +7…+12 градусів.

У Києві сьогодні невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Вдень у столиці від +15 до +17 градусів.