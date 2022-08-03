Згідно з даними синоптиків у середу, 3 серпня, майже вся територія України опиниться у полоні дощів та грози. Винятком стануть лише області на заході України, де збережеться сонячна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Західні регіони сьогодні стануть єдиними в Україні, де буде без опадів. Температура повітря коливатиметься від + 24 до +27. Традиційно найтепліше лише на Закарпатті – +28…+30 градусів.

У центральній частині України пройдуть дощі з грозами. Стовпчики термометрів покажуть від +22 до +25 градусів, а на Вінниччині температура повітря досягне +27 градусів.

На півночі також дощитиме та очікується гроза. Температура повітря вдень прогріється до +23…+26 градусів.

Дощі і грози накриють східні області України. Температура повітря коливатиметься від +25 до +28 градусів.

На півдні також пройдуть дощі з грозами. Температура повітря від +26 до +29 градусів.

У Києві 3 серпня дощі та грози, а температура повітря досягне +23…+25 градусів.