Дощі та грози накриють всю Україну: прогноз погоди на 16 серпня

За даними синоптиків у вівторок, 16 серпня, у всіх українських областях - дощі та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході сьогодні стовпчики термометрів покажуть від +24 до +27 градусів. Традиційно трохи тепліше на Закарпатті – +27…+29. Повсюди – дощі з грозами.

У центральній частині України повітря прогріється до +24…+27 градусів. Трохи свіжіше на Черкащині – +23…+25, а найтепліше на Дніпропетровщині – від +27 до +29. Вдень пройдуть дощі з грозами.

На півночі температура повітря коливатиметься від +25 до +27. У Київській області від +24 до +26. Очікуються дощі та грози.

На сході буде чи не найспекотніше. Попри дощі та грози повітря прогріється до +30…+32 на Харківщині, +31…+33 на Донеччині та +32…+34 на Луганщині.

На півдні стовпчики термометрів покажуть від +25 до +28 градусів. У Криму повітря прогріється до +29, а на Херсонщині – до +32. Вдень пройдуть дощі з грозами.

У Києві сьогодні – дощі та грози. Температура повітря коливатиметься від +24 до +26 градусів.