російсько-українська війна
07:17 Дощі та грози накриють всю Україну: прогноз погоди на 16 серпня
01:44 «Критика генерала Марченка може бути підготовкою для зміни Залужного» — Костенко
00:29 ООН підтримає відправлення місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС за згодою України та РФ

15 серпня

23:53 «Хороші» росіяни розчаруються і стануть на бік Путіна – блогер Варламов про заборону віз для росіян
23:31 На окупованій Донеччині оголосили «обвинувачення» п’ятьом іноземцям, котрі воювали проти РФ
22:59 Кількість продажів нерухомості в Україні зменшилась у 8 разів – дослідження
22:24 Латвія спорядила Україні 4 військові гелікоптери
21:47 Шольц переймається за «долю дисидентів» у разі заборони на видачу віз росіянам – Reuters
21:12 Гайд по королівських титулах: як і кого називати в Букінгемському палаці
19:57 В Україні створили Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції Криму
19:24 Вартість електроенергії в Європі побила новий рекорд – Bloomberg
19:05 Верховна Рада звільнила від оподаткування допомогу сім’ям загиблих і поранених під час війни
17:42 РФ порушила велике табу, вдершись до України – Дуда
16:52 Верховна Рада ухвалила законопроєкт про «митний безвіз» з ЄС
16:24 Під Бахмутом загинув молодший брат нардепа VIII скликання Григорія Шверка
16:18 Нейромережа, яка створює картинки: що таке Midjourney?
16:01 Інструктори з Нової Зеландії долучаться до навчання українських військових у Великій Британії
15:18 Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію
14:49 «У нас немає іншого завдання, ніж перемога» – Петро Порошенко
14:43 Китай оголосив додаткові військові навчання навколо Тайваню
13:59 У Києві затримано кримінальних авторитетів з Росії, які хотіли стати добровольцями
13:15 З Мелітополя почали вивозити родини російських військових — мер
12:02 Не мовчіть про Сергія Цигіпу: історія викрадення офіцера запасу та журналіста з Херсонщини
11:51 В Одеській області викрито медика, який «зливав» інформацію про дислокацію ЗСУ
11:16 Російські окупанти знову завдали ударів по Харкову: є поранені (оновлено)
11:06 Ізраїльська армія завдала ударів поблизу російських баз у Сирії
10:31 Путін заявив, що має намір розширити відносини з Північною Кореєю
10:03 Віталій Кличко порадив киянам підготувати теплий одяг та ковдри
09:34 ЗСУ розбили штаб ПВК «Вагнер» у Попасній
09:19 Втрати ворога: протягом доби ЗСУ ліквідували 200 окупантів
09:13 Росія перебуває на передовій стадії планування проведення референдуму – розвідка Великої Британії
08:17 Росія співпрацюватиме з Талібаном там, де це «відповідає інтересам Москви»

Дощі та грози накриють всю Україну: прогноз погоди на 16 серпня

За даними синоптиків у вівторок, 16 серпня, у всіх українських областях - дощі та грози.

Вівторок, 16 серпня 2022, 07:17
Підтримати

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході сьогодні стовпчики термометрів покажуть від +24 до +27 градусів. Традиційно трохи тепліше на Закарпатті – +27…+29. Повсюди – дощі з грозами.

У центральній частині України повітря прогріється до +24…+27 градусів. Трохи свіжіше на Черкащині – +23…+25, а найтепліше на Дніпропетровщині – від +27 до +29. Вдень пройдуть дощі з грозами.

На півночі температура повітря коливатиметься від +25 до +27. У Київській області від +24 до +26. Очікуються дощі та грози.

На сході буде чи не найспекотніше. Попри дощі та грози повітря прогріється до +30…+32 на Харківщині, +31…+33 на Донеччині та +32…+34 на Луганщині.

На півдні стовпчики термометрів покажуть від +25 до +28 градусів. У Криму повітря прогріється до +29, а на Херсонщині – до +32. Вдень пройдуть дощі з грозами.

У Києві сьогодні – дощі та грози. Температура повітря коливатиметься від +24 до +26 градусів.

Фото: meteo.gov.ua

Теги: 16 серпня, грози, дощі, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook