Дощі та грози не покидають Україну: прогноз погоди на 18 серпня

За даними синоптиків у четвер, 18 серпня, майже по всій території України збережеться дощова погода. Сонячно та без опадів сьогодні буде лише в одній області.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході сьогодні пройдуть дощі з грозами. Вдень повітря прогріється до +25…+27 градусів. Традиційно спекотніше на Закарпатті – +29…+31 градус.

У центрі України також пройдуть дощі та грози. Стовпчики термометрів покажуть від +24 до +27 градусі, на Дніпропетровщині до +29.

На півночі дощі та грози пройдуть повсюди, окрім Чернігівської області, яка сьогодні буде єдиною в Україні, де не буде опадів. Температура повітря коливатиметься від +25 до +28 градусів.

У східних регіонах також опади у вигляді дощі та грози. На термометрах від +29 до +31 градуса.

Дощі та грози не оминуть й південні регіони України. Повітря прогріється до +26…+29 градусів, на Одещині – +25…+27.

У Києві 18 серпня – дощі та грози. Температура повітря вдень коливатиметься від +26 до +28 градусів.