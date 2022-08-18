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Дощі та грози не покидають Україну: прогноз погоди на 18 серпня

За даними синоптиків у четвер, 18 серпня, майже по всій території України збережеться дощова погода. Сонячно та без опадів сьогодні буде лише в одній області.

Четвер, 18 серпня 2022, 07:08
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході сьогодні пройдуть дощі з грозами. Вдень повітря прогріється до +25…+27 градусів. Традиційно спекотніше на Закарпатті – +29…+31 градус.

У центрі України також пройдуть дощі та грози. Стовпчики термометрів покажуть від +24 до +27 градусі, на Дніпропетровщині до +29.

На півночі дощі та грози пройдуть повсюди, окрім Чернігівської області, яка сьогодні буде єдиною в Україні, де не буде опадів. Температура повітря коливатиметься від +25 до +28 градусів.

У східних регіонах також опади у вигляді дощі та грози. На термометрах від +29 до +31 градуса.

Дощі та грози не оминуть й південні регіони України. Повітря прогріється до +26…+29 градусів, на Одещині – +25…+27.

У Києві 18 серпня – дощі та грози. Температура повітря вдень коливатиметься від +26 до +28 градусів.

Фото: meteo.gov.ua

Теги: 18 серпня, грози, дощі, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

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