Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях буде хмарно з опадами – снігом та дощем. Вдень температура повітря опуститься до +1…+5 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже +2…-7.

У Києві буде хмарно, очікують сніг з дощем. Температура повітря досягне +1…+3. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 0…-2 градусів.

У Центрі і на Півночі буде переважно хмарна погода. Очікується сніг з дощем. Стовпчики термометрів вдень покажуть +1…+4 градусів, вночі мінімальна температура повітря становитиме -4.

На Сході України вдень прогнозують від 0 до +4 градусів. Вночі буде -3…-13.

На Півдні денна температура становитиме +2…+5 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -2…-7.