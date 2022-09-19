За даними синоптиків у понеділок, 19 вересня, на західних та – частково – північних областях України все ще дощитиме. На решті території буде хмарно з проясненням.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних регіонах сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від +11 до +15 градусів.

У центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть від +14 до +20 градусів, протягом буде хмарно з проясненням.

На півночі температура вдень буде +13…+15 градусів, можливі опади на Чернігівщині та Сумщині.

У східних областях буде хмарно з проясненням. Удень буде від +15 до +21 градуси.

На півдні температура температура буде 18-23 градуси. Всюди буде хмарно з проясненням.

У столиці України – Києві – температура повітря вдень буде +13..+15 градусів, буде хмарно з проясненням.