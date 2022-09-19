Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У західних регіонах сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від +11 до +15 градусів.
У центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть від +14 до +20 градусів, протягом буде хмарно з проясненням.
На півночі температура вдень буде +13…+15 градусів, можливі опади на Чернігівщині та Сумщині.
У східних областях буде хмарно з проясненням. Удень буде від +15 до +21 градуси.
На півдні температура температура буде 18-23 градуси. Всюди буде хмарно з проясненням.
У столиці України – Києві – температура повітря вдень буде +13..+15 градусів, буде хмарно з проясненням.
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За даними синоптиків у неділю, 18 вересня, у більшості регіонів України, за винятком Криму, будуть осінні дощі.