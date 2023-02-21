Дощі з мокрим снігом та пориви вітру: прогноз погоди на 21 лютого

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні вдень в Україні йтимуть дощі, у східних та північно-східних регіонах – дощі з мокрим снігом.
На Лівобережжі та в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 м/с, в Україні пориви 17-22 м/с, у західних областях місцями 25 м/с.
Температура повітря вдень у більшості регіонів коливатиметься від +3 до +8 градусів. Найтепліше буде на заході та півдні, де стовпчики термометрів покажуть від +7 до +12 градусів.
У Києві сьогодні дощитиме. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Вдень у столиці від +5 до +7 градусів.
- 1 січня 2023 року в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°C. Це на 4,4°C вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.