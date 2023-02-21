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Дощі з мокрим снігом та пориви вітру: прогноз погоди на 21 лютого

За даними синоптиків у вівторок, 21 лютого, в Україні опади та пориви вітру, місцями до 25 м/с.

Вівторок, 21 лютого 2023, 07:19
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень в Україні йтимуть дощі, у східних та північно-східних регіонах – дощі з мокрим снігом.

На Лівобережжі та в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 м/с, в Україні пориви 17-22 м/с, у західних областях місцями 25 м/с.

Температура повітря вдень у більшості регіонів коливатиметься від +3 до +8 градусів. Найтепліше буде на заході та півдні, де стовпчики термометрів покажуть від +7 до +12 градусів.

У Києві сьогодні дощитиме. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Вдень у столиці від +5 до +7 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

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