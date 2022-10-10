Про це інформує Наталка Діденко.
Синоптикиня прогнозує, що протягом тижня суттєві опади будуть малоймовірними. Температура повітря стане трохи нижчою: протягом дня очікується +12+18 градусів.
У Києві буде без опадів, вдень повітря прогріється до +13 градусів.
Погода по містах України
Захід:
Ужгород – +6…+18
Львів – +4…+15
Івано-Франківськ – +5…+10
Тернопіль – +4…+14
Чернівці – +5…+11
Хмельницький – +5…+10
Центр:
Вінниця – +5…+14
Черкаси – +8…+14
Кропивницький – +9…+15
Полтава – +10…+15
Північ:
Київ – +7…+14
Луцьк +5…+14
Рівне – +4…+14
Луцьк +5…+14
Житомир – +5…+14
Чернігів – +5…+14
Суми – +9..+13
Схід:
Дніпро – +10…+18
Запоріжжя – +11…+19
Донецьк – +14…+17
Луганськ – +14…+18
Харків – +10…+16
Південь:
Одеса – +10…+18
Миколаїв – +10…+18
Херсон – +11…+19
Сімферополь – +11…+17
- 9 жовтня у західних, вдень і в північних та Вінницькій областях місцями прогнозували невеликий дощ, на решті території без опадів.