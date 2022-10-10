Сьогодні, 10 жовтня, лівий берег України накриють дощі, на решті ж території буде сухо. Температура повітря стане нижчою.

Про це інформує Наталка Діденко.

Синоптикиня прогнозує, що протягом тижня суттєві опади будуть малоймовірними. Температура повітря стане трохи нижчою: протягом дня очікується +12+18 градусів.

У Києві буде без опадів, вдень повітря прогріється до +13 градусів.

Погода по містах України

Захід:

Ужгород – +6…+18

Львів – +4…+15

Івано-Франківськ – +5…+10

Тернопіль – +4…+14

Чернівці – +5…+11 Хмельницький – +5…+10 Центр:

Вінниця – +5…+14

Черкаси – +8…+14

Кропивницький – +9…+15

Полтава – +10…+15

Північ:

Київ – +7…+14

Луцьк +5…+14

Рівне – +4…+14 Луцьк +5…+14 Житомир – +5…+14 Чернігів – +5…+14 Суми – +9..+13 Схід:

Дніпро – +10…+18

Запоріжжя – +11…+19

Донецьк – +14…+17

Луганськ – +14…+18

Харків – +10…+16

Південь: