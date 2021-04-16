У п’ятницю, 16 квітня, по всій території України прогнозуються дощі.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Зазначається, що погоду в Україні 16 квітня “продовжить формувати малорухомий циклон XANDER”.

Відтак, очікуються дощі, в західних областях подекуди з мокрим снігом. Лише вночі у південно-східній частині без істотних опадів.

Вітер на Правобережжі переважно західний, на решті території – південний (7-12 м/с).

Температура вдень складе +8-13°C, на крайньому сході країни стовпчики термометрів можуть підійматися до +16°C.

У західних областях сьогодні буде прохолодніше: +4-9°C тепла.

На високогір’ї Карпат часом може йти сніг, температура протягом доби складатиме -2-7°C морозу.