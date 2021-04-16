Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
Зазначається, що погоду в Україні 16 квітня “продовжить формувати малорухомий циклон XANDER”.
Відтак, очікуються дощі, в західних областях подекуди з мокрим снігом. Лише вночі у південно-східній частині без істотних опадів.
Вітер на Правобережжі переважно західний, на решті території – південний (7-12 м/с).
Температура вдень складе +8-13°C, на крайньому сході країни стовпчики термометрів можуть підійматися до +16°C.
У західних областях сьогодні буде прохолодніше: +4-9°C тепла.
На високогір’ї Карпат часом може йти сніг, температура протягом доби складатиме -2-7°C морозу.
- Раніше Український гідрометеорологічний центр дав прогноз середньої місячної температури та кількості опадів на квітень 2021 року.
- Квітень нинішнього року у столиці розпочався з температурного рекорду.