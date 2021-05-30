У неділю, 30 травня, майже по всій Україні пройдуть сильні дощі — сухо буде тільки на Півдні.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, на Заході України температура повітря вдень буде +16-19 °C градусів, вночі похолодає до +10-13. Очікуються сильні дощі.

У східних областях країни вдень – +18-25 °C, вночі – +12-14 °C. У деяких областях і протягом ночі дощитиме.

У південних регіонах України не прогнозують значних опадів, температура вдень – + 21-25 градусів, вночі +12-16 °C.

На Півночі вдень – +15-19 °C, вночі – +12-14 °C.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

У Києві вдень – +16-18 °C, вночі – +10-12 °C, без значних опадів.

Вітер північний, 7−12 м/с.