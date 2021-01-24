У неділю, 24 січня, погода в Україні буде дощовою, очікується сильний вітер.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, опади будуть супроводжуватися сильним вітром – 7-12 м / с.

Температура повітря в більшості областей буде коливатися від +5 до +7 градусів. Найхолодніше буде на Волині, а також в Рівненській, Вінницькій, Хмельницькій та Луганській областях – + 4 – + 6 градусів. Найтепліше буде на Півдні: + 8 – + 10 градусів.

У Києві температура повітря буде коливатися від 0- + 2 до + 5-7 градусів, вітер південно-східний, 7-12 м / с. Вночі без опадів, вдень – дощ.