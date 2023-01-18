Голова Національної поліції України Ігор Клименко прокоментував падіння гелікоптера в Броварах та висловив співчуття родинам загиблих.

Про це він повідомив в Telegram.

Голова Нацполіції Ігор Клименко вшанував пам’ять загиблих колег з-поміж керівництва МВС внаслідок падіння вертольота у Броварах на Київщині, який прямував в одну з “гарячих точок” України.

“Авторитетні, професійні та справедливі керівники Денис Монастирський, Євгеній Єнін, Юрій Лубкович. Колосальна втрата для рідних, близьких, колег, системи МВС та всієї країни. Мої щирі співчуття родичам усіх загиблих внаслідок цієї страшної трагедії”, – коментує Клименко.

Також виконуючий обов’язки міністра внутрішніх справ України додав, що сьогодні почув сотні питань “Що ж трапилося?” в різних інтерпретаціях. Клименко запевнив, що слідство дасть відповіді на всі питання, але для цього потрібен час.

Голова Національної поліції заявив, що незважаючи на внутрішнє спустошення, яке всі відчувають, команда керівництва МВС продовжує впевнено та стабільно працювати. “Наш обов’язок: виконати всі заплановані міністром Монастирським завдання. І головне: захистити людей та Україну”.

