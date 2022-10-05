«Досі у полоні»: нацгвардієць Руслан Бережний понад 5 місяців не виходить на зв’язок з рідними

21 вересня відбувся масштабний обмін військовополонених між Україною та Росією. 215 українських героїв, оборонців Маріуполя повернулись додому. Однак серед них не було нацгвардійця Руслана Бережного. Він, як і сотні інших захисників Маріуполя, продовжує перебувати у полоні російських окупантів.

До #Букв звернулася читачка з проханням опублікувати історію чоловіка.

Захисник на світлинах нижче — Руслан Бережний. Військовому 33 роки. Він боєць військової частини 3011 Національної гвардії України.

За словами дружини, Руслан з перших днів повномасштабної російсько-української війни боронив Маріуполь, а згодом металургійний комбінат “Азовсталь”.

Останній зв‘язок з рідними Бережний мав 7 травня. З того часу вже 5 місяців рідні не мають змоги поспілкуватися з Русланом та 8 місяців, як його не бачили.

Дружина зазначила, що наразі він перебуває у російському полоні. На нього вдома чекає дружина та донька.

“Він добра й відкрита людина. Я роблю все щоб він скоріше повернувся додому, щоб у донечки була сім’я, якої не було в мене”, — сказала #Буквам дружина захисника.