До #Букв звернулася читачка з проханням опублікувати історію чоловіка.
Захисник на світлинах нижче — Руслан Бережний. Військовому 33 роки. Він боєць військової частини 3011 Національної гвардії України.
За словами дружини, Руслан з перших днів повномасштабної російсько-української війни боронив Маріуполь, а згодом металургійний комбінат “Азовсталь”.
Останній зв‘язок з рідними Бережний мав 7 травня. З того часу вже 5 місяців рідні не мають змоги поспілкуватися з Русланом та 8 місяців, як його не бачили.
Дружина зазначила, що наразі він перебуває у російському полоні. На нього вдома чекає дружина та донька.
“Він добра й відкрита людина. Я роблю все щоб він скоріше повернувся додому, щоб у донечки була сім’я, якої не було в мене”, — сказала #Буквам дружина захисника.
«Досі у полоні»: нацгвардієць Руслан Бережний понад 5 місяців не виходить на зв’язок з рідними // 4 фото
- Під час візиту до Туреччини керівник Офісу президента Андрій Єрмак вручив ордени “Золота Зірка” п’ятьом військовослужбовцям – захисникам Маріуполя та “Азовсталі”, яких нещодавно було звільнено з російського полону.
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- Процесу звільнення українських військових з російського полону сприяли розголос та тиск в Україні й світі. Не обійшлося також без власних інтересів інших держав.