До #Букв звернулася читачка з проханням опублікувати історію чоловіка.

Захисник на світлинах нижче — Руслан Бережний. Військовому 33 роки. Він боєць військової частини 3011 Національної гвардії України.

За словами дружини, Руслан з перших днів повномасштабної російсько-української війни боронив Маріуполь, а згодом металургійний комбінат “Азовсталь”.

Останній зв‘язок з рідними Бережний мав 7 травня. З того часу вже 5 місяців рідні не мають змоги поспілкуватися з Русланом та 8 місяців, як його не бачили.

Дружина зазначила, що наразі він перебуває у російському полоні. На нього вдома чекає дружина та донька.

“Він добра й відкрита людина. Я роблю все щоб він скоріше повернувся додому, щоб у донечки була сім’я, якої не було в мене”, — сказала #Буквам дружина захисника.

  • «Досі у полоні»: нацгвардієць Руслан Бережний понад 5 місяців не виходить на зв’язок з рідними

  • «Досі у полоні»: нацгвардієць Руслан Бережний понад 5 місяців не виходить на зв’язок з рідними

  • «Досі у полоні»: нацгвардієць Руслан Бережний понад 5 місяців не виходить на зв’язок з рідними

  • «Досі у полоні»: нацгвардієць Руслан Бережний понад 5 місяців не виходить на зв’язок з рідними

«Досі у полоні»: нацгвардієць Руслан Бережний понад 5 місяців не виходить на зв’язок з рідними // 4 фото