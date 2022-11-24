Про це його наречена Катерина повідомила #Буквам.
Денис народився в Чернігові в родині, де чотири покоління чоловіків були військовими. Після випуску з вишу, як морський піхотинець опинився на передовій у Маріуполі в складі 36 бригади, а за кілька місяців у російському полоні. За словами Катерини, це відбулося при спробі захисників вирватися з оточення.
“Мій коханий захисник Маріуполя, Хлопцю 22 роки, в тому році тільки випустився. Був офіцером зенітно-артилерійського взводу та БМП. Мужній і розумний командир, який навіть зміг зберегти життя людей в його підпорядкуванні. До останнього був на своїх позиціях”, — розказала дівчина.
Також на початку квітня Тетяні, матері Дениса подзвонили знайомі з РФ та розповіли, що бачили хлопця в новинах на телебаченні, після чого жінка почала слідкувати за етерами. Згодом 24 квітня на YouTube з’явилося інтерв’ю з її сином, яке записав російський блогер.
Востаннє Денис був на зв’язку 9 квітня. Після цього звісток від військового не було.
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