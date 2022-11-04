Пропри те, що російські окупанти виводять деякі підрозділи з північно-західної частини Херсонської області, досі незрозуміло, чи будуть війська РФ боротися за місто Херсон.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Напередодні колаборант Кирило Стремоусов заявив, що російські війська “швидше за все підуть на лівий (східний) берег” річки Дніпро, закликаючи мирних жителів евакуюватися з міста Херсона “якнайшвидше”.

Експерти заважили, що російські війська продовжують готувати запасні позиції на лівому березі Дніпра, водночас продовжуючи створювати оборонні позиції на північний захід від міста Херсона та перекидати туди додаткові мобілізовані сили, попри заяву Стремоусова.

Повідомляється, що деякі російські елітні підрозділи, такі як повітряно-десантні сили та морська піхота, продовжують діяти на правому західному березі Дніпра. Якби ці підрозділи також почали виводити на лівий берег, це стало б чіткішим показником, що окупанти не будуть воювати за Херсон.

Стремоусов також висунув гіпотезу щодо ймовірності бойових дій у Херсоні та на півночі Херсонської області протягом наступних двох тижнів, що може свідчити про те, що він передбачає деякі бої за місто Херсон, попри його коментарі щодо відходу.

Однак аналітики ISW наголосили, що Стремоусов є ненадійним джерелом, яке постійно виступає з суперечливими заявами та емоційно реагує на події, і його публічні заяви можуть бути затьмарені особистими страхами втратити позиції в окупаційному уряді.

Українські та російські джерела також широко обговорювали повідомлення про закриття деяких російських блокпостів поблизу міста Херсона, крадіжку міських пам’ятників та зняття російського прапора з будівлі Херсонської обласної адміністрації як індикатори триваючого виходу Росії з міста.

Російське видання стверджувало, прапор зняли через те, що окупаційна адміністрація переїхала до Генічеська на кордоні з Кримом.

“Хоча передислокація окупаційного уряду Херсонської області може свідчити про те, що російські війська готуються покинути місто Херсон, це також може свідчити про те, що вони створюють умови для міських боїв у місті”, – йдеться у звіті.

Подібні повідомлення можуть з’явитися найближчими днями з огляду на триваючу примусову евакуацію цивільних осіб як з правого, так і з лівого берегів річки Дніпро, але вони можуть не вказувати на негайне виведення російських військ з міста Херсона. Найкращим індикатором намірів Росії залишається дислокація російського ВДВ.