Під час одного з інтерв’ю до журналіста Дмитра Гордона звернувся фермер Юрій Ткач з Кіровоградської області, який стверджує, що є жертвою злочинних дій з боку бізнесмена-аграрія Олександра Поворознюка. Зокрема на нього тричі скоїли напади зі зброєю, що призвело до інвалідності.

Про це повідомили в інтерв’ю на YouTube-каналі Гордона.

Юрій Ткач стверджує, що справи з депутатом-блогером досі не розслідували, а винуватців не покарано. За його словами, Поворознюк “тримає у страху мешканців усього району”. Правоохоронці мало реагують на його дії, бо бізнесмен, як сам заявляв, нібито має зв’язки з найвищими органами влади, зокрема колишніми заступником президента Кирилом Тимошенко.

Фермер розповів, що у 2010 році на нього скоїли напад через земельний пай, який він отримав у спадок. У чоловіка забрали землю, а коли він хотів повернути її — на нього напали. З 29 на 30 квітня він отримав перше вогнепальне поранення й потрапив у реанімацію на п’ять днів. Чоловік додав, що у нього викрали 20 тисяч гривень і він не міг оплатити собі лікування, тому в його легенях досі знаходиться куля. Ще одна залишилася всередині після наступного нападу. У нього стріляли зі невстановленої зброї.

“У правій легені на знімку видно, що вони є. 2013 року те саме було. Той самий Поворознюк. Мене взяло наскрізь: лівий бік. Є довідка з приймального відділення Петрівської центральної лікарні”, — заявив Юрій Ткач.

Третій напад стався 2014 року перед Новим Роком. Він зазначив, що йому вистрелили в груди.

“Я зателефонував на 102. Приїхала опергрупа, забрали мене в лікарню. Там подивився хірург, каже… Там теж Поворознюк стріляв. Усі ці три рази завдав мені вогнепальних поранень Поворознюк Олександр Григорович”, — сказав чоловік.

У фермера востаннє стріляли, коли він був на випасі з худобою. В його бік їхав джип, який зупинився й звідти випустили автоматну чергу зі словами: “Це тобі від Зеленського”. Потерпілий зазначив, що його врятувало те, що він впав.



Він додав, що на сьогодні ані поліція, ані прокуратура не займалися розслідуванням. Юрія Ткача навіть не визнали потерпілою особою, але він досі готовий пройти експертизу. За його словами, у Поворознюка там є зв’язки, тому проти нього не порушують справи.

“А він усім каже, що за ним стоять Зеленський і Кирило Тимошенко. Я вам розказую. Оце як дітки гуляють, там є хлопчики. Вони між собою побилися, і один каже хлопчик: “А я мамці скажу”. – “А я – татові”. Так само він каже: “А я – Зеленському або Кирилові”, — заявив фермер.

Ще він розповів, що у депутата-блогера стоять вдома вежі з охоронцями, які мають автомати. Крім того, у нього є багато зброї.



За його словами, інші жителі не свідчать проти нього, оскільки “налякані й залякані”. Вони бояться, бо “кому потрібно неприємності, щоб спалили, побили або убили?“. Гордон додав, що деякі журналісті ведуть розслідування щодо Поворознюка й до них звертаються люди, які просять залишатися анонімними. Фермер відповів, що вони бояться помсти.

Зокрема Олександр Поворознюк має власне організоване злочинне угрупування (ОЗУ). Чоловік зазначив, що до нього приблизно можуть входити 4-5 осіб.

Журналіст Дмитро Гордон пообіцяв передати отримані дані правоохоронним органам, аби вони дали реакцію на заяву Юрія Ткача. Поворознюк поки не коментував ситуацію.