Спеціальний прокурор Джон Дарем повідомив, що присяжні пред'явили звинувачення російському аналітику Ігорю Данченку, який збирав компромат на Дональда Трампа, аби скласти "досьє Стіла", в якому йшлося про зв'язок 45-го президента США Дональда Трампа та Росією у 2016 році.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Досьє отримало назву за іменем британського ексрозвідника Крістофера Стіла. Данченко був одним з його інформаторів. На початку 2017 року досьє опублікували на сайті BuzzFeed. Після спеціальної перевірки виявилося, що там є багато неперевіреної та неточної інформації про Трампа. При цьому, дані з досьє використовували представники Демократичної партії США, коли вели діалог з Трампом.

Частково інформацію з досьє було спростовано в матеріалах розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо можливого втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року.

Під час розслідування прокурора Данченка затримали, але потім майже відразу відпустили під заставу 100 тисяч доларів. Його звинувачують у даванні неправдивих свідчень про джерела інформації в тому досьє. Протягом доби він має здати паспорт. Носити електронний браслет чи якийсь інший технічний пристрій для спостереження він не зобов’язаний.

Неправдиві свідчення ФБР

У звинуваченні сказано, що Данченко під час допитів у ФБР сказав про те, що не зустрічався з анонімним інсайдером, нібито голови Російсько-американської торгової палати про зв’язок з яким згадано у досьє, хоча знав про те, що каже неправду. Окрім цього, Данченко стверджував, що не знайомий з керівником однієї з американських PR-агенцій, близького до керівництва Демократичної партії США.

У заяві суду сказано, що Данченко вважається невинним доти, доки його провину не буде доведено в суді.

Адвокат Данченка дав зрозуміти, що його підзахисний не визнаватиме провину, хоча офіційно свою позицію поки не задекларував. Прокурор у залі суду повідомив, що в разі доведення провини росіянину погрожує до п’яти років в’язниці за кожний з п’яти епізодів щодо неправдивих свідчень.

Данченко – третя особа, кому прокурор Дарем пред’явив звинувачення за два роки свого розслідування. Один з них, юрист із Мін’юсту, визнав, що змінив текст електронного листа, який потім було використано для обґрунтування судової постанови щодо прослуховування радника Трампа. Ще одного юриста було звинувачено в даванні неправдивих свідчень ФБР щодо питання, непрямо пов’язаного з темою розслідування.

Торік видання Wall Street Journal провело розслідування, стверджуючи, що Данченко міг отримати компромат частково від своєї землячки Ольги Галкіної, яка тоді працювала на Кіпрі.

Данченко проживає на території США, у штаті Вірджинія, близько 20 років. Він отримав магістерський ступінь з політології. Також у нього є диплома юриста. Протягом останніх років він професійно займався аналітикою та due diligence для різних проєктів, пов’язаних з Росією та сусідніми країнами.