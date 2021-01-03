Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на звіт автовиробника за 2020 рік.

Так, Tesla випустила за минулий рік 509 737 електромобілів. Відтак, компанія досягла поставленої раніше Маском мети щодо виходу на річний обсяг виробництва до 500 тисяч авто.

З цієї кількості випущених електрокарів були доставлені покупцям 499 550 авто. Таким чином, компанії лише трохи не вистачило для того, щоб вийти на позначку в 500 тисяч реалізованих автомобілів.

Річне виробництво і поставки зросли більш ніж на третину в порівнянні з показниками 2019 року, що є вражаючим результатом, особливо з урахуванням того, що ключовий завод компанії у Фремонті, штат Каліфорнія, був зачинений майже на два місяці навесні 2020 року через епідемію коронавірусу COVID-19.

Збільшенню масштабів виробництва і продажів сприяв запуск нового заводу Tesla в Шанхаї наприкінці 2019 року.

У четвертому кварталі 2020 року компанія випустила 179 757 автомобілів (що на 71% більше, ніж роком раніше) і доставила покупцям 180 570 авто (що на 61% більше).

Як зазначає CNN, у компанії є ще більш амбітні плани щодо збільшення виробництва. Так, Tesla планує запустити цього року свої заводи біля Берліна (Німеччина) і в Остіні (штат Техас, США).

Крім того, Tesla планує розпочати продавати автомобілі в Індії в 2021 році.

Вражає і зростання вартості акцій Tesla, яка за рік злетіла на 743%.

Ілон Маск після публікації звіту написав у Twitter, що пишається командою. Він зазначив, що на старті відкриття компанії оцінював її шанси на виживання в кращому випадку в 10%.