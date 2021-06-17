Всесвітньо відомий бренд спідньої білизни Victoria's Secret, знаменитий своїми показами за участю супермоделей з "ідеальними" формами, так званими "ангелами", представив новий список моделей і змінив підхід до роботи.

Про це пише газета The New York Times

Бренд намагається переосмислити ідею того, що таке сексуальність і запустив дві ініціативи: “The VS Collective” і “The Victoria’s Secret Global Fund for Women’s Cancer” під слоганом “Чого хочуть жінки”. Тепер компанія відмовляється від конвенціонально красивих “ангелів”-моделей і залучає до співпраці абсолютно різних і по-різному привабливих жінок.

“За допомогою соціальних, культурних та ділових відносин колектив VS буде працювати над створенням нових партнерських програм, революційних колекцій продуктів, привабливого контенту, що надихає, і мобілізувати підтримку життєво важливих для жінок справ”, – заявили у компанії.

Серед нових облич марки – футболістка Меган Рапіноу, представниця лижного фристайлу Ейлін Гу, модель і адвокатка Палома Есслер, актриса Пріянка Чопра Джонас, трансгендерна модель Валентина Сампайо, модель і біженка з Південного Судану Адут Акеч, а також журналістка і фотографка Аманда де Кадене.

“Коли змінювався світ, ми занадто повільно реагували. Нам потрібно було перестати думати про те, чого хочуть чоловіки, і почати думати про те, чого хочуть жінки”, – сказав генеральний директор компанії Мартін Вотерс.

За його словами, бренд сподівається стати глобальним захисником розширення прав і можливостей жінок.

У новій кампанії також буде своя рада директорів, в якій всі посади, крім однієї, обійматимуть жінки.