Про це пише газета The New York Times

Бренд намагається переосмислити ідею того, що таке сексуальність і запустив дві ініціативи: “The VS Collective” і “The Victoria’s Secret Global Fund for Women’s Cancer” під слоганом “Чого хочуть жінки”. Тепер компанія відмовляється від конвенціонально красивих “ангелів”-моделей і залучає до співпраці абсолютно різних і по-різному привабливих жінок.

“За допомогою соціальних, культурних та ділових відносин колектив VS буде працювати над створенням нових партнерських програм, революційних колекцій продуктів, привабливого контенту, що надихає, і мобілізувати підтримку життєво важливих для жінок справ”, – заявили у компанії.

Серед нових облич марки – футболістка Меган Рапіноу, представниця лижного фристайлу Ейлін Гу, модель і адвокатка Палома Есслер, актриса Пріянка Чопра Джонас, трансгендерна модель Валентина Сампайо, модель і біженка з Південного Судану Адут Акеч, а також журналістка і фотографка Аманда де Кадене.

Меган Рапіноу

Ейлін Гу

Палома Есслер

Пріянка Чопра Джонас

Валентина Сампайо

Адут Акеч

Аманда де Кадене

“Коли змінювався світ, ми занадто повільно реагували. Нам потрібно було перестати думати про те, чого хочуть чоловіки, і почати думати про те, чого хочуть жінки”, – сказав генеральний директор компанії Мартін Вотерс.

За його словами, бренд сподівається стати глобальним захисником розширення прав і можливостей жінок.

У новій кампанії також буде своя рада директорів, в якій всі посади, крім однієї, обійматимуть жінки.

  • У травні 2020 стало відомо, що одна з найбільш відомих у світі компаній з продажу жіночої спідньої білизни Victoria’s Secret збирається назавжди закрити 250 своїх магазинів, розташованих в США і Канаді.