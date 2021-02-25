Дві окремі групи дослідників заявили, що виявили тривожний новий варіант коронавируса в Нью-Йорку та інших містах на північному сході США, який несе мутації, стійкі до імунної відповіді організму і лікуванню препаратами на основі моноклональних антитіл.

Про це повідомляє The New York Times.

Дві групи дослідників виявили, що нова форма коронавірусу швидко поширюється в Нью-Йорку і несе в собі мутацію, яка викликає занепокоєння і може послабити ефективність вакцин.

Новий варіант, який отримав назву B.1.526, вперше з’явився в пробах, зібраних в місті в листопаді. До середини цього місяця на його частку припадала приблизно одна з чотирьох вірусних послідовностей, що фігурують в базі даних, спільно використовуваної вченими.

Поки жодне дослідження не було перевірено експертною оцінкою і не опубліковано в наукових журналах. Проте, за словами експертів, послідовні результати говорять про те, що поширення цього варіанту реально.

“Це не дуже радісні новини. Але просто знати про це добре, тому що тоді ми, можливо, зможемо щось з цим сделат”, – сказав Мішель Нуссенцвейг, імунолог з Університету Рокфеллера, який не брав участі в новому дослідженні.

Дослідники ретельно вивчали генетичний матеріал вірусу, щоб побачити, як він може змінюватися. Вони вивчають генетичні послідовності вірусу, взяті у невеликої частини інфікованих людей, щоб визначити поява нових версій.

Обчислювальний біолог Каліфорнійського технологічного інституту Ентоні Вест заявив, що він і його колеги виявили дві версії коронавируса, частота яких збільшується: одна з мутацією E484K, що спостерігається в Південній Африці і Бразилії, яка, як вважається, допомагає вірусу частково ухилятися від вакцин; і інший з мутацією під назвою S477N, яка може вплинути на те, наскільки тісно вірус зв’язується з клітинами людини.

За словами доктора Веста, до середини лютого вони разом складали близько 27 відсотків вірусних послідовностей Нью-Йорка, внесених в базу даних.

Дослідники з Колумбійського університету проаналізували генетичні послідовності тисяча сто сорок два зразків від пацієнтів. Вони визначили, що 12% госпіталізованих були інфіковані варіантом, що містить мутацію E484K.

За словами директора дослідницького центру СНІДу Девіда Хо, випадки, що несуть мутацію, були розосереджені по всьому столичному регіону, але більшість з них зафіксовані в сусідніх з Манхеттеном кварталах, таких як Вашингтон-Хайтс і Інвуд.

“Ми бачимо випадки захворювання в Вестчестер, Бронксі і Квінсі, в нижній частині Манхеттена і в Брукліні. Так що, схоже, воно широко поширене”, – сказав доктор Хо.

Команда Хо також виявила шість випадків британського варіанту B.1.1.7, а також два випадки зараження бразильським P1 і один – південноафриканським B.1.351. Жоден з них раніше не реєструвався в Нью-Йорку.

У місті зареєстровано 707 695 випадків захворювання COVID-19 і 29 025 смертей. Кількість нових випадків і показник смертності в місті скорочується. За останні сім днів 24 558 осіб дали позитивний результат тесту, 384 людини померли.