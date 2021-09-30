Дослідники виявили, що навіть із заблокованих iPhone можна здійснювати великі несанкціоновані безконтактні платежі.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Дослідники розповіли, що провели безконтактний платіж Visa на суму 1000 фунтів стерлінгів з заблокованого iPhone, використовуючи функцію Apple Pay.

Apple заявила, що це “проблема з системою Visa”.

У Visa заявили, що платежі безпечні, а атаки такого типу недоцільні поза дослідницької лабораторією.

За словами дослідників, проблема стосується карт Visa, налаштованих у режимі “Експрес-транзит” в гаманці iPhone.

“Експрес-транзит” – це функція Apple Pay, яка дозволяє пасажирам здійснювати швидкі безконтактні платежі, які не розблоковують свій телефон.

Дослідники з відділів комп’ютерних наук університетів Бірмінгема і Суррею виявили слабкі місця в тому, як системи Visa працюють з цією функцією.

Для демонстрації уразливості вчені взяли гроші тільки зі своїх рахунків.

Як це працює:

недорогий і невеликий елемент радіообладнання поміщається поруч з iPhone, що змушує його думати, що він має справу зі сканером, наприклад, як при проходженні турнікета в метро;

в той же час телефон Android із застосунком, розробленим дослідниками, використовується для передачі сигналів з iPhone на термінал безконтактних платежів;

оскільки iPhone думає, що платить, наприклад, за квиток, то телефон не потрібно розблокувати.

Тим часом зв’язок iPhone із платіжним терміналом модифікується, щоб змусити його думати, що iPhone розблоковано і платіж авторизовано – це дозволяє здійснювати великі транзакції без введення ПІН-коду, відбитка пальця або використання Face ID.

У демонстраційному відео дослідники змогли здійснити платіж Visa на суму 1000 фунтів стерлінгів, не санкціонуючи платіж.

Дослідники говорять, що телефон Android і платіжний термінал не обов’язково повинні знаходитися поруч з iPhone жертви.

Дослідники поки продемонстрували атаку тільки в лабораторних умовах. Проте немає ніяких доказів того, що злочинці в даний час можуть використовувати такий метод.