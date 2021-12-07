Дослідники з Принстонського та Вашингтонського університетів створили новий тип оптичної системи, яка називається метаповерхня – вона розміром не більше крупинки солі, але може робити фото досить високої якості.

Про це повідомляє наукове видання Nature.

Унікальність цієї камери не лише в розмірі: дослідники поєднали процес створення фото з обробленням зображень за допомогою комп’ютерних технологій – і це дає змогу камері створювати чіткі зображення при природному освітленні. Раніше, за словами дослідників, мікрокамери могли створювати зображення лише в ідеальних лабораторних умовах. Нова ж камера може робити чіткі повноколірні зображення — на рівні камер, які в 500 000 разів більше.

Кожна камера містить 1,6 мільйона циліндричних стовпів, які взаємодіють зі світлом для створення зображень. Вони такі ж маленькі, як вірус імунодефіциту людини (ВІЛ). Поверхні виготовлені з нітриду кремнію, матеріалу, який робить їх сумісними з виготовленням комп’ютерних мікрочипів. Це означає, що їх виробництво буде дешевше й швидше, ніж поточні повнорозмірні об’єктиви камер.

У традиційних камерах використовуються пластикові та скляні об’єктиви, які спрямовують світло на датчик, що перетворює його на електронний сигнал. Камера, розроблена дослідниками, працює без об’єктива.

Дослідники передбачають, що такий тип камер використовуватиметься в таких процедурах, як ендоскопія та у розробленнях нових технологій.