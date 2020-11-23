Люди, які не вживають в їжу м'ясні продукти, мають більший ризик перелому кісток у порівнянні з тими, хто харчується повноцінно. Крім того, вчені встановили, що вегани і вегетаріанці схильні до ризику так званих локальних переломів стегна і ніг.

Дослідження опубліковане в журналі BMC Medicine.

Різниця між вегетаріанцями і веганами полягає в тому, що перші можуть дозволити собі продукти тваринного походження (молоко або яйця), а вегани відмовляються від будь-якої тваринної їжі. Вчені з університетів Оксфорда і Брістоля (Велика Британія) проаналізували дані 54 898 осіб обох статей, багато з яких були вегетаріанцями або веганами.

Деякі також віднесли себе до пескетаріанців – тим, хто не вживає в їжу м’ясо теплокровних тварин, обмежуючись лише рибою та морепродуктами. 29 380 випробовуваних регулярно вживали м’ясну продукцію, 8 037 їли тільки рибу, але не м’ясо, 15 499 були вегетаріанцями, а 1982 – веганами. За учасниками спостерігали протягом 18 років, метою було вивчити виникнення переломів.

За весь період дослідження учасники отримали 3941 перелом, включаючи пошкодження кінцівок, стегон, гомілковостопних суглобів, зап’ясть, хребта та інших частин тіла.

Вчені підкреслюють, що це перше комплексне дослідження ризиків переломів в різних дієтичних групах. І воно показало, що вегани і вегетаріанці мають більш високий ризик повних (локальних) переломів – майже на 20 випадків на тисячу осіб, в порівнянні з тими, хто вживає в їжу м’ясні продукти. Вегани і вегетаріанці особливо схильні до ризику переломів стегна – ймовірність зламати його у них вище, ніж у м’ясоїдів.

Крім того, вегетаріанці, вегани і пескетаріанці частіше ламають ноги, а ось істотна різниця в частоті переломів рук, зап’ясть або кісточок у них і тих, хто харчується повноцінно, не спостерігалося. Все це пов’язано зі зниженим споживанням білка і кальцію і, як наслідок, погіршенням стану кісток.

Дослідники відзначають, що не збирали дані про більш ранні переломи учасників, також у них не було відомостей про остеопороз і інші захворювання серед учасників дослідження, тому неясно, який внесок в число переломів внесли хвороби, а який – просто нещасні випадки.

Крім того, в дослідженні брали участь в основному європеоїди, невідомо, наскільки ці результати справедливі для інших рас і етносів. Також учасники були переважно жінками (77%), тому слід провести додаткові дослідження, оцінивши ризики серед чоловіків.

Втім, для вегетаріанців є і хороші новини: переважно рослинна дієта знижує ризик розвитку деяких захворювань, включаючи серцево-судинні та діабет. Тому при виборі харчування вчені рекомендують дотримуватися розумного балансу, не впадаючи в ті чи інші крайнощі.