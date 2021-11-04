Як замовити побутову техніку і не чекати на кур’єра цілий день

Певні, кожен хоч раз у житті замовляв доставку додому і просиджував години, а то й цілий день, в очікуванні кур’єра. Нічого, якщо нікуди поспішати та можна зайнятися своїми справами.

Для тих же, у кого кожна хвилина на рахунку, мережа Фокстрот пропонує нові послуги з доставки побутової техніки та електронних гаджетів.

До вже звичних компанія додала два нових способи експрес-отримання товару – день-у-день та до обраного покупцем часу. А розрахуватися можна як готівкою, так і безготівково – кур’єри мають при собі POS-термінали.

зручно-часова доставка – унікальна послуга серед великих продавців побутової техніки та електроніки. Передбачає доставку замовленої техніки у визначений покупцем день і час. Наразі вже доступна для жителів Києва, Дніпра, Запоріжжя, Полтави, Харкова, Івано-Франківська, Луцька, Львова та низки інших міст. Згодом буде масштабована у всіх містах присутності бренду;

– унікальна послуга серед великих продавців побутової техніки та електроніки. Передбачає доставку замовленої техніки у визначений покупцем день і час. Наразі вже доступна для жителів Києва, Дніпра, Запоріжжя, Полтави, Харкова, Івано-Франківська, Луцька, Львова та низки інших міст. Згодом буде масштабована у всіх містах присутності бренду; день-у-день – вид експрес-доставки товарів для жителів столиці та м. Біла Церква. Опція

активна для онлайн-замовлень, оформлених до 15.00.

Ще один актуальний спосіб отримання товару, замовленого у Фокстрот, – доставка до понад 7000 поштоматів Нової пошти. Перевагою цього виду доставки є безконтактність, інноваційність та широка географія покриття.

У компанії додали, що мережа Фокстрот продовжує свою роботу по всій країні відповідно до Постанови КМУ №1236 від 09.12.2020 р. та із дотриманням вимог для безпечного відвідування та покупок. Для прихильників онлайн-покупок цілодобово працює інтернет-магазин foxtrot.ua з асортиментом понад 100 тисяч товарів та доставкою у понад 28 тисяч населених пунктів.