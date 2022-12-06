Всі українці зіткнулися з проблемою енергопостачання, але завдяки сервісу myMeest вихід знайдено. Це придбання генераторів та інших альтернативних джерел енергії.

Про це повідомляє пресслужба Meest.

В Україні зараз цінники на автономні генератори, павербанки, акумуляторні батареї та інвертори дуже високі. Але і це, як виявилося не проблема. Тому, що замовити це все можна з інтернет-магазинів Європи, в рази дешевше і не сплачуючи податку за розмитнення, так зване нульове розмитнення.

Для клієнтів myMeest, команда запускає програму повернення кешбеку для категорії товарів “Альтернативні джерела енергії”, а саме:

Генератор;

Павербанк;

Акумуляторні батареї;

Інвертор;

Системи для очищення води.

Для всіх тих, хто замовить вище перераховані товари з інтернет-магазинів Європи: Польща, Німеччина, Англія, Іспанія, Італія, Франція, Португалія та Греція, скориставшись сервісом myMeest, отримають кешбек 20%. Термін дії програми кешбеку: з 02.12 – 31.12.2022 року.

Під отриманням кешбеку 20% розуміється: клієнт отримуватиме кешбек у розмірі 20% від вартості послуг доставки товарів категорії «Альтернативні джерела енергії» (без врахування вартості додаткових послуг).

Дані кошти нараховуватимуться на баланс особистого кабінету myMeest в EUR або GBP. Ці кошти зберігатимуться на рахунку та сумуватимуться (якщо посилок буде кілька) і автоматично спишуться для оплати першої посилки, вартість якої дорівнюватиме сумі кешбеку або буде меншою.

Як отримати кешбек 20%, замовивши товари категорії “Альтернативні джерела енергії” з Європи, скориставшись сервісом myMeest:

Зареєструйтесь в персональному кабінеті на сайті mymeest.com чи завантажте додаток з Google Play та App Store, при реєстрації Вам автоматично присвоюється персональний ID номер. Цей номер – дуже важлива річ. За допомогою цього номеру ми ідентифікуємо посилки клієнтів на нашому складі;

Здійсніть онлайн покупку категорії товарів “Альтернативні джерела енергії”в інтернет-магазині Європи тієї країни, які вказані на сайті mymeest.com. При оформленні покупки та оплаті вкажіть адресу доставки нашу (myMeest) у країні здійснення покупки та ID номер, який Вам присвоїли під час реєстрації. Він вказується біля імені або прізвища, у графі з цими даними;

Як отримаєте від інтернет-магазину на електронну скриньку номер декларації та назву служби доставки, зареєструйте свою інтернет-покупку в персональному кабінеті myMeest. УВАГА!При реєстрації покупки в кабінеті myMeest, в розділі “Замовлення”, оберіть “Товари з магазинів” та натисніть “Зареєструвати товар”. При реєстрації покупки, вкажіть категорію “АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ”та оберіть товари, які замовили: “Генератор” чи “Павербанк”, “Акумуляторні батереї”, “Інвертор”, “Системи для очищення води”. Це необхідно, для того, щоб ми ідентифікували Вашу посилку і нарахували Вам 20% від варстості доставки генератори в Україну на особистий баланс в кабінеті myMeest.

Важливо пам’ятати, що необхідно оформляти таку посилку для відправки без консолідації з товарами інших категорій НЕ з даного переліку (тобто товари в межах цих 5-ти категорій можемо консолідувати). Якщо клієнт консолідує павербанк і одяг, посилка може бути затримана в зоні митного контролю.

Коли покупка приїде на склад, вона буде відображена у вашому кабінеті. У ньому ви зможете оформити відправлення покупки в Україну з доставкою кур’єром чи у відділення Meest у вашому місті.

Оплачуйте доставку в персональному кабінеті або додатку, бо без оплати вона не зможе виїхати з нашого складу;

Отримуйте свою посилку, радійте і рекомендуйте нас друзям. Користуйтеся сервісом myMeest ще раз і багато-багато раз.

В яких інтернет-магазинах Європи, можна замовити генератор і електрогенеруючі пристрої:

Як саме замовити генератор з-за кордону, раніше розповідалося на прикладі інтернет-магазині Allegro.pl: “Як замовити генератори з Польщі з доставкою в Україну?” Варто ознайомитися з цією корисною інформацією, оскільки замовляти з інших інтернет-магазинів Європи, буде потрібно так само, виконуючи аналогічні дії.

Для ля тих хто опинився вперше на нашому сайті і ще не встиг познайомитися з сервісом myMeest є коротка інструкція.

Як зареєструватися в myMeest: