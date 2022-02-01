Українські прикордонники спільно з угорськими колегами зафіксували незаконний перетин кордону невідомим літальним апаратом. Прикордонники спільно зі Службою безпеки та Національною поліцією організували пошук та затримали "порушника" із контрабандою цигарок у Хустському районі, на Закарпатті.







Доставка контрабанди класом «Люкс» – на Закарпатті прикордонники викрили гелікоптер контрабандистів // 4 фото

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

У кабіні багатоцільового гелікоптера “Aérospatiale Alouette III” вартістю понад $150 тисяч знаходились розсипані пачки з цигарками. Правоохоронці не виключають, що гвинтокрилом могли переміщувати й нелегальних мігрантів до сусідніх країн.

Зазначається, що гвинтокрил має вантажопідйомність на шасі 750 кг та може взяти на борт 6 пасажирів. Розвиває швидкість близько 185 км/год та долає відстань у понад 550 км. До багажного відсіку може вміститися до пів сотні ящиків сигарет.

Наразі інформація перевіряється, встановлюються причетні особи. Гелікоптер взято під охорону та розпочато досудове розслідування.