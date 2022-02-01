Доставка контрабанди класом «Люкс» – на Закарпатті прикордонники викрили гелікоптер контрабандистів // 4 фото
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
У кабіні багатоцільового гелікоптера “Aérospatiale Alouette III” вартістю понад $150 тисяч знаходились розсипані пачки з цигарками. Правоохоронці не виключають, що гвинтокрилом могли переміщувати й нелегальних мігрантів до сусідніх країн.
Зазначається, що гвинтокрил має вантажопідйомність на шасі 750 кг та може взяти на борт 6 пасажирів. Розвиває швидкість близько 185 км/год та долає відстань у понад 550 км. До багажного відсіку може вміститися до пів сотні ящиків сигарет.
Наразі інформація перевіряється, встановлюються причетні особи. Гелікоптер взято під охорону та розпочато досудове розслідування.
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