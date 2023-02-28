Як купувати стильний і якісний одяг, але при тому не переплачувати? З допомогою сервісу доставки онлайн-покупок з Європи та США myMeest, ви можете знайти свій власний стиль та виглядати модно та стильно в будь-якій ситуації, не витрачаючи зайвих коштів.

Стильні луки від відомих брендів складаються з якісних речей, які легко поєднуються між собою, що дає вам можливість створювати безліч різних образів.

Виберіть і замовте той, який відповідає вашому настрою, і відчуйте комфорт та стильність в кожній деталі. Найтрендовіші фасони та відтінки зроблять ваше міжсезоння довершеним. Ви завжди будете готові до будь-якого заходу, будь то вечірка з друзями, зустріч зі своєю другою половинкою або прогулянка в міському парку.

Чорний – це завжди стильно, переконані в Pull & Bear. До вашої уваги: тренч зі штучної шкіри, чорний топ, джинси MOM, челсі на трекінговій підошві, сумка зі змінним ремінцем та окуляри в стилі ретро. Довершує образ набір кілець з гірським кришталем.

Загальна сума, яку ви заплатите, замовивши цей лук в Іспанії з доставкою myMeest – 133,94 євро (5251,32 гривні).







Лук від Stradivarius – це класичне та елегантне поєднання чорного та білого кольорів. До вашої уваги: оверсайз куртка зі штучної шкіри, сукня з принтом, чоботи-козаки, набір сережок і стьобана сумка-шопер. Підкреслюють образ сонцезахисні окуляри. При замовленні з-за кордону весь образ обійдеться вас у 174,94 євро (6858,79 гривні).

MARKS & SPENCER (Англія) цього року акцентують на ніжній, бежевій палітрі, вдало обіграючи образ контрастом з чорними кольорами і весняними відтінками. Рожева полосата сумка Woven Tote вигідно підкреслює джемпер із коміром, чорні прямі штани і лофери на низькому каблуку. Стильні окуляри лише за 15 фунтів стерлінгів зроблять лук довершеним. Загальний образ вам обійдеться у 156,50 фунтів стерлінгів (7001,28 гривні).

Bershka використовує трендовий колір хакі у поєднанні з безпрограшною композицією чорного та білого кольорів. Лук складається з простих і елегантних речей, які підходять до будь-якої ситуації. Штани карго – ідеальний вибір для тих, хто цінує комфорт та стиль. Жилетка зі штучної шкіри, светр в рубчик, кросівки на платформі, сумка через плече і набір з ланцюжків – це вибір тих, хто не боїться бути бездоганно стильним.

Загальна сума, яку треба буде заплатити за весь образ – 170,09 доларів (6280,80 грн).

Стриманість і мінімалізм відтісняють моду на багатошаровий одяг, і весняна колекція H&M – тому підтвердження. Поєднання верху кольору капучіно та чорного низу зробить ваш лук стильним і водночас універсальним. Облягаючий гольф, штани класичного крою, кросівки зі шнурівкою та сонцезахисні окуляри у поєднанні з пальтом з вовни обійдуться вам у 198,96 євро (7802,18 гривні).

Стриманий і практичний лук для нього від BENNETON (Португалія): флісова куртка, джогери з бавовни, світшот з логотипом BENNETON і чорні кросівки з білою підошвою. Образ коштує 199,9 євро (7839,04 грн).

Якщо шукаєте дійсно яскравих і весняних відтінків – зверніть увагу на Massimo Dutti (Туреччина). Поєднання білого та зеленого нагадує про ті теплі дні, за якими ми скучили. Штани з ефектом деніму, светр з горловиною поло, шкіряні кросівки та ремінь з подвійним отвором є практичним, якісним і стильним вибором, який коштує 8 437,87 гривні. А myMeest подбає, щоб одяг прийшов до вас до першого тепла!

Більш стримані та трендові кольори пропонує ZARA. Базова футболка кольору хакі, темна джинсова сорочка, білі базові кросівки, штани приталеного крою і сонцезахисні окуляри коштуватимуть вам 5035,8 гривні.



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