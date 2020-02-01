Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко відреагувала на заяву нардепа від "Слуги народу" Євгенія Брагара, який запропонував пенсіонерці продати собаку для оплати комунальних послуг.

Коментар вона оприлюднила на своїй сторінці в Facebook.

“Кожного разу, коли мені здається, що так звані “нові обличчя” сягнули дна, вони відкривають нові глибинні обрії. Цього разу депутат-“слуга” Євгеній Брагар порадив пенсіонерці, яка пожалілася, що не може зводити кінці з кінцями на пенсію 2000 гривень, продати собаку та заплатити комуналку. Ганьба, сором, стид…”, – зазначила Тимошенко.

Вона також висунула альтернативну “пропозицію” для “слуг народу”.

“У мене є оголошення: “Продаються “слуги народу”. Особливої породи – без мізків і совісті. Оптом. Ціна символічна”. Зовнішні борги не погасимо, але позбавимо Україну від Зе-невігластва та Зе-цинізму”, – написала політик.

Нагадаємо, Євгеній Брагар у студії каналу “112 Україна” порадив пенсіонерці продати собаку, щоб розрахуватися за комунальні послуги.

“Прожити в цих умовах важко, але ми ще не знаємо, чи є у неї якесь інше майно… Якщо собака у дворі елітної породи, то вона може її продати в будь-який момент і спокійно оплатити”, – сказав депутат.

Немає грошей платити за комуналку? Продай собаку! Немає грошей платити за комуналку? Продай собаку! Депутат від “Слуга Народу” Євгеній Брагар дав пенсіонерці пораду, де взяти гроші, щоб за комунальні послуги… P.S. Це той самий Брагар, який написав заяву на волонтерок, які відмовилися дивитися російський серіал в автобусі 🤷🏻‍♂️ Підписуйтесь на #Букви в Telegram: https://t.me/bykvu 🎥: 112.ua «Слуга народа» посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммуналку Опубліковано Букви Субота, 1 лютого 2020 р.