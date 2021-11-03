Переважна більшість українці вважає, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку, а понад половина не схвалюють діяльність президента Володимира Зеленського.

Про це свідчить соціологічне опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) протягом 20-25 жовтня 2021 року.

Зокрема, твердження про те, справи в Україні йдуть у неправильному напрямку, підтримують 71,1% респондентів. Частка тих, хто вважає, що справи йдуть у правильному напрямку, становить 15%.

Щодо схвалення діяльності Зеленського переважають критичні оцінки: 56,9% опитаних не схвалюють його дії, а 28,2% – схвалюють.

Також половина респондентів (47,7%) заявили, що Зеленський не виправдав їх надії. 35,4% респондентів стверджують, що надії було виправдано повністю або частково, хоча з них про повне виправдання надій говорять лише 4%. Ще 14,2% стверджують, що вони ніколи й не мали надій щодо Зеленського.

Крім того, 43,4% підтримують проведення дострокових президентських виборів, проти виступають 45,8% респондентів.

Також більшість українців (47,3%) висловилися за проведення дострокових парламентських виборів, не підтримують таку ініціативі 37,7% опитаних.

Водночас у протестах з вимогою дострокових виборів президента України готові взяти участь 23,1% респондентів, з вимогою дострокових виборів до Верховної Ради України – 24,1%.

Опитування було проведене методом особистого (“face-to-face”) інтерв’ю з використанням планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews). Загалом було опитано 2028 респондентів, що мешкають у 103 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%.