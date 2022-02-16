Про це повідомляють #Букви.

Після DDoS-атаки, пік якої припав на вечір 15 лютого, онлайн-послуги ПриватБанку вже доступні. Однак, у коментарі виданню Інтерфакс-Україна пресслужба банку не виключає, що ця нормалізація роботи може бути тимчасовою і найближчим часом може початися нова хвиля кібератак.

Ощадбанк ввечері 15 лютого оголосив про відновлення роботи, однак більшість клієнтів банку все ще не можуть зайти у свій онлайн-кабінет, на що активно скаржаться у коментарях і публікують скріни своїх неробочих кабінетів Ощад24 як доказ. У деяких під час переказу коштів гроші списало, але назад не повернуло та не поступило на потрібну адресу. Дехто нарікає, що послуги банку недоступні ще з учорашнього обіду та до 6:30-7 ранку сьогодні.

Сайт Міністерства оборони після вчорашніх DDoS-атак все ще не відновив свою роботу.

Офіційний портал Збройних сил України після кібератак відновив свою роботу.

Нагадаємо, з другої половини дня 15 лютого 2022 року спостерігалась потужна кібератака на низку інформаційних ресурсів України. Зокрема, зафіксовано перебої в роботі вебсервісів “Приватбанку” та “Ощадбанку”, також перебої зафіксували на сайтах Міністерства оборони та Збройних сил України.

Співзасновник Monobank Олег Гороховський наголосив, що насправді Ddos-атаки відбуваються на усі без винятку українські банки із різною результативністю. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров також повідомив, що услід за українськими банками, потужна DDoS-атака розпочалася і на портал “Дія”, що, за його словами, було очікуваним. Він сказав, що початковим вектор атак були Росія та Китай.

У зв’язку з кібератаками, у Білому домі заявили, що готові надати підтримку Києву в розслідуванні та реагуванні на такі кейси.