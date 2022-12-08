Про це повідомили на сайті Міноборони.

Співпрацю обговорив заступник міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олег Гайдук з заступницею Державного секретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд. Вони зазначили, що ще може використовуватися досвід розробників.

Під час зустрічі було презентовано українську військову систему ситуаційної обізнаності “Дельта”. Представлено основні її властивості та продукти системи, кіберзахист платформи, а також плани з інтеграції нових джерел інформації та співпрацю з союзниками.

Вікторія Нуланд підтримала ініціативу України щодо розширення спроможностей ІТ-системи. Завдяки цьому додатково отримується повна оперативна картинка поля бою та сили ворога.

“Досвід команди розробників платформи ситуаційної обізнаності може бути використаний у майбутніх військових операціях США. Країни Альянсу можуть вчитися на уроках війни в Україні. Ваші напрацювання сприймаю із великим зацікавленням і схваленням. Після перемоги над ворогом, українські ІТ-фахівці можуть навчати навіть військових НАТО”, — прокоментувала Нуланд.

Ще Нуланд продемонстровано перші результати впровадження логістичної програми LOGFAS. Її завдання полягає у моніторингу постачання Україні озброєння від країн-партнерів з контролем руху.

“Впровадження LOGFAS ліквідує підґрунтя для будь-якого занепокоєння, адже йдеться про стандарт обліку та планування, діючий у країнах Альянсу. Збереження довіри партнерів є для нас пріоритетом”, — зазначив Олег Гайдук.

Заступниця Держсекретаря США висловила солідарність з народом України та захоплення захисниками.