Пʼятий Президент України Петро Порошенко звернувся до шостого Президента Володимира Зеленського з проханням не ганьбити українську розвідку.

Про це йшлося в етері ток-шоу “The Week” на телеканалі “Прямий”.

Раніше сповіщалося, що під час пресмарафону Зеленський також назвав Бурбу “аферистом”. Та звинуватив того у тому, що він через спецоперацію з “вагнерівцями” хотів втягнути Україну у скандал з Туреччиною.

Порошенко обурився, що під час пресмарафону Володимир Зеленський зневажливо обізвав офіцерів розвідки “авантюристами”.

Також він зауважив, що журналісти проєкту Bellingcat, які розслідували зрив спецоперації з затримання бойовиків ПВК “Вагнер”, написали, що їм соромно слухати заяви президента Зеленського.

П’ятий Президент наголосив — в усіх країнах розвідники — це люди, яких “носять на руках”.

“Зараз розвідники втрачають мотивацію і це не тільки операція по “вагнерівцям. Подивіться на операцію, яка відбулася з підготовки звільнення українських заручників на донецькому заводі “Ізоляція”. Де той самий кріт забезпечив виток інформації. А також наказ СБУ атакувати розвідників на українській території для того, щоб зірвати операцію. Врешті-решт і ця операція була зірвана”, – констатував Порошенко.

Україна має пишатися своїми розвідниками, які виконують надскладні спецоперації в умовах російської агресії, зазначив Пʼятий Президент.

Ще він сказав, що на нього здійснюють медіаатаку через закон про олігархів.

Додатково Президент Зеленський у прямому етері посварився з журналістом Юрієм Бутусовим.

Засновник платформи Bellingcat Еліот Гіґґінс зреагував на заяву президента України Володимира Зеленського щодо спецоперації з “вагнерівцями” під час пресмарафону 26 листопада.

17 листопада міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала текстову версію свого розслідування щодо зриву української спецоперації з затримання “вагнерівців”. #Букви публікували ключові тези з розслідування Bellingcat.