Про це йшлося в етері ток-шоу “The Week” на телеканалі “Прямий”.
Раніше сповіщалося, що під час пресмарафону Зеленський також назвав Бурбу “аферистом”. Та звинуватив того у тому, що він через спецоперацію з “вагнерівцями” хотів втягнути Україну у скандал з Туреччиною.
Порошенко обурився, що під час пресмарафону Володимир Зеленський зневажливо обізвав офіцерів розвідки “авантюристами”.
Також він зауважив, що журналісти проєкту Bellingcat, які розслідували зрив спецоперації з затримання бойовиків ПВК “Вагнер”, написали, що їм соромно слухати заяви президента Зеленського.
П’ятий Президент наголосив — в усіх країнах розвідники — це люди, яких “носять на руках”.
“Зараз розвідники втрачають мотивацію і це не тільки операція по “вагнерівцям. Подивіться на операцію, яка відбулася з підготовки звільнення українських заручників на донецькому заводі “Ізоляція”. Де той самий кріт забезпечив виток інформації. А також наказ СБУ атакувати розвідників на українській території для того, щоб зірвати операцію. Врешті-решт і ця операція була зірвана”, – констатував Порошенко.
Україна має пишатися своїми розвідниками, які виконують надскладні спецоперації в умовах російської агресії, зазначив Пʼятий Президент.
Ще він сказав, що на нього здійснюють медіаатаку через закон про олігархів.
Додатково Президент Зеленський у прямому етері посварився з журналістом Юрієм Бутусовим.
Засновник платформи Bellingcat Еліот Гіґґінс зреагував на заяву президента України Володимира Зеленського щодо спецоперації з “вагнерівцями” під час пресмарафону 26 листопада.
17 листопада міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала текстову версію свого розслідування щодо зриву української спецоперації з затримання “вагнерівців”. #Букви публікували ключові тези з розслідування Bellingcat.
- Василь Бурба також розповів, як приймалося рішення про відтермінування проведення спецоперації з захоплення “вагнерівців”.
- Про те, чи загрожує Зеленському та Єрмаку тюрма через розслідування Bellingcat — в статті #Букв.