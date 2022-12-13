13 грудня у Великій Британії заявили, що планують прийняти нове законодавство, аби не дозволити мігрантам, які перетинають Ла-Манш, залишатися в країні. Британський уряд намагається обмежити сплеск кількості осіб, котрі прибувають на невеликих човнах на південне узбережжя.

Про це повідомляє Reuters.

Кількість осіб, котрі прибувають до Великої Британії через Ла-Манш, зросла більш ніж удвічі за минулі два роки, офіційні дані показують, що основну частку становлять албанці.

Прем’єр-міністр Ріші Сунак оголосив про нову стратегію з п’яти пунктів боротьби з нелегальною міграцією, включаючи плани щодо прискореного повернення албанських шукачів притулку та усунення початкового відставання у майже 150 000 справ про надання притулку до кінця наступного року шляхом подвоєння кількості службовців.

“Якщо ви в’їдете до Великої Британії нелегально, ви не зможете тут залишитися”, — наголосив Сунак у парламенті. “Натомість вас затримають і швидко повернуть або до вашої країни, або до безпечної країни, де розглядатиметься ваша заява про надання притулку”.

Мігранти стали основною політичною проблемою для уряду консерваторів, особливо в районах робітничого класу, де їх звинувачують у тому, що вони ускладнюють пошук роботи та розтягують державні послуги.

Глава британського уряду зазначив про створення нового підрозділу для боротьби з незаконною міграцією, і що в майбутньому мігрантів розміщуватимуть у закинутих парках відпочинку, колишніх студентських помешканнях і надлишкових військових об’єктах, а не в готелях.

Міністерка внутрішніх справ Великої Британії Суелла Браверман нещодавно назвала хвилю прибулих “вторгненням” і назвала багатьох мігрантів “злочинцями”, що викликало гнівну відповідь прем’єр-міністра Албанії Еді Рами.

Сунак зауважив, що протягом найближчих місяців тисячі албанців будуть повернені додому.