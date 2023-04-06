Аналітики Інституту вивчення війни прокоментували заяву президента України Володимира Зеленського про те, що у разі необхідності влада ухвалить рішення про виведення українських військ з Бахмута.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

5 квітня під час офіційного візиту до Польщі Зеленський заявив, що Збройні сили України стикаються з дуже складною ситуацією у Бахмуті.

Він додав, що українська влада ухвалить “відповідні рішення”, якщо виникне ризик оточення українських військових.

Фахівці зауважили, що заява Зеленського узгоджується з заявами інших українських посадовців про те, що ЗСУ можуть відступити з Бахмута , якщо це буде стратегічно прийнятним варіантом.

“Хоча ще невідомо, чи українська оборона Бахмута та її ефективність у фіксації російських сил у цьому районі варті українських втрат (і ми, ймовірно, не зможемо оцінити це, поки не спостерігатимемо за українським весняним контрнаступом)”, – резюмували експерти.

Як відомо, російські окупаційні війська вже тривалий час намагаються захопити місто Бахмут на Донеччині. Протягом останніх місяців націй ділянці фронту тривають запеклі бої, однак, попри всі зусилля, повністю окупувати місто росіянам не вдається.

На Бахмутському напрямку з боку РФ воюють переважно найманці ПВК “Вагнера”. Зокрема за даними США ПВК “Вагнер” має близько 6000 професійних найманців і 20000-30000 новобранців, переважно засуджених, які воюють в районі Бахмута.

В ISW нещодавно оцінили, що вагнерівці зазнають у Бахмуті великих втрат. Найбільших втрат було завдано протягом останніх тижнів.