Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович відповів на критику щодо своїх висловлювань про "маленьку культуру України", назвавши кремлівських та "українських патріотів" "довбо*бами".

Про це він повідомив у випуску програми “Фейгин Live”.

Усіх, хто не погоджується з його позицією, Арестович прирівняв до “кремлівських” та вважає, що ці люди “ревнують” через його увагу до російської “опозиції”.

“В моєму житті є два типи довбо*бів — це кремлівські та “українські патріоти”. Вони одними й тими самим словами, як під копірку, тільки мови різні. Говорять те саме”, — сказав радник.

За його словами, ці люди прагнуть створити в Україні національну культуру “сталінськими методами”. Арестович додав, що свої твердження, щодо “маленької культури України” пояснювати “патріотам” він не буде, адже це марно.