Про це він повідомив у випуску програми “Фейгин Live”.
Усіх, хто не погоджується з його позицією, Арестович прирівняв до “кремлівських” та вважає, що ці люди “ревнують” через його увагу до російської “опозиції”.
“В моєму житті є два типи довбо*бів — це кремлівські та “українські патріоти”. Вони одними й тими самим словами, як під копірку, тільки мови різні. Говорять те саме”, — сказав радник.
За його словами, ці люди прагнуть створити в Україні національну культуру “сталінськими методами”. Арестович додав, що свої твердження, щодо “маленької культури України” пояснювати “патріотам” він не буде, адже це марно.
- Раніше радник голови Офісу Президента Олексій Арестович під час етеру російської журналістки та ведучої Юлії Латиніної перевдягнувся у вишиванку.
- Одним словом “про*бали” та обіцянкою усе з’ясувати радник голови Офісу президента Олексій Арестович прокоментував окупацію Херсону, Нової Каховки, ситуацію із замінуваннями тощо, які призвели до швидкого захоплення російськими військами півдня України.