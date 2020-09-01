Про це повідомляють #Букви.
Сьогодні, 1 вересня, спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков відкрив четверту сесію Парламенту. У засіданні брали участь і журналісти, які традиційно вели фільмування в залі.
В об’єктив фотокореспондента видання #Букви Яна Доброносова потрапив, серед інших, народний депутат від партії “Слуга народу” Євгеній Шевченко (обраний по округу №76, Запорізька область).
Фотограф розмістив фото з ним на своїй сторінці у Facebook. Нардеп не залишив це без уваги — почав висловлювати невдоволення і писати погрози у коментарях.
“Назбирав собі порохоботів у друзі. Молодець, тримай далі”, — написав нардеп.
“Доведеться взяти фотоапарат і робити контрудар. Тримайся добре за балкон, від здивування не впади”, — додав він.
- Нагадаємо, погрози на адресу фотокореспондентів видання від представників цієї політсили лунають не вперше. У жовтні під час голосування в парламенті нардеп від “Слуги народу”, тодішній голова комітету з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко листувався з дівчатами в онлайн-мережі знайомств. Обговорювалися, зокрема, умови та вартість інтимних зустрічей. Листування сфотографував кореспондент #Букв.
- Виступаючи з трибуни Верховної Ради Богдан Яременко, оголосив, що публікація його інтимних листувань, які він вів безпосередньо під час засідання Парламенту, є кримінальним злочином, за який журналістам загрожує від 3 до 7 років в’язниці.