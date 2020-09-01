Народний депутат від партії "Слуги народу" Євгеній Шевченко погрожував у соціальних мережах фотокореспондентові видання #Букви Яну Доброносову через фото, зроблене на засіданні парламенту.

Про це повідомляють #Букви.

Сьогодні, 1 вересня, спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков відкрив четверту сесію Парламенту. У засіданні брали участь і журналісти, які традиційно вели фільмування в залі.

В об’єктив фотокореспондента видання #Букви Яна Доброносова потрапив, серед інших, народний депутат від партії “Слуга народу” Євгеній Шевченко (обраний по округу №76, Запорізька область).

Фотограф розмістив фото з ним на своїй сторінці у Facebook. Нардеп не залишив це без уваги — почав висловлювати невдоволення і писати погрози у коментарях.

“Назбирав собі порохоботів у друзі. Молодець, тримай далі”, — написав нардеп.

“Доведеться взяти фотоапарат і робити контрудар. Тримайся добре за балкон, від здивування не впади”, — додав він.