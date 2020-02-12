Довіра росіян до президента Російської Федерації Володимира Путіна за два роки знизилася практично в два рази - з 59% до 35%.

Про це свідчать дані січневого опитування “Левада-центру”.

У період з 23 по 29 січня у 1603 росіян поцікавилися, яким політикам вони довіряють або не довіряють. При опитуванні необхідно було самостійно назвати по 5 – 6 прізвищ.

Істотно знизився рівень довіри до президента країни, Володимира Путіна.

У листопаді 2017 року про довіру президентові заявляли 59% респондентів. У січні 2020 року таких стало 35%.

У рейтингу політиків, яким росіяни не довіряють, динаміка практично така ж. У листопаді 2017 року тих, хто не довіряють Путіну, було 7%, а в січні 2020 року таких стало 12%, тобто також – практично в два рази.

Статистична похибка при вибірці 1600 осіб (з ймовірністю 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 2,9% для показників, близьких до 25% / 75%, 2,0% для показників, близьких до 10% / 90%, 1,5% для показників, близьких до 5% / 95%.