Багато хто продовжує вірити в "доброго царя та поганих бояр", тому рейтинг Президента Володимира Зеленського залишається високим всупереч невдоволенню українців діями влади.

Таку думку в коментарі #Буквам висловив політолог, науковий директор провідного українського аналітичного центру “Демократичні ініціативи” Олексія Гарань.

Напередодні Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування про те, наскільки українське суспільство вважає ефективними ті заходи, які вживає влада. Опитування відбувся 27 — 30 березень методом телефонних дзвінків 1,5 тис. респондентів. У громадян запитали, наскільки успішно влада — не тільки президент, але і уряд, парламент, правоохоронці — справляється з протидією пандемії.

40% відповіли, що вона це робить скоріше успішно чи дуже успішно, а 48% сказали, що скоріше чи повністю неуспішно.

Протидію економічній кризі та підтримку вітчизняних виробників (безвідносно до пандемії) вважають успішною 13% опитаних, неуспішною – 65%.

Також 70% сказали, що влада недостатньо забезпечує доступ до медичних послуг, 17% все подобається. Запобігання можливим економічним труднощам, пов’язаним із пандемією, оцінили 18% та не оцінили 57%.

Тобто ставлення громадян до дій влади скоріше критичне.

Проте в цьому самому дослідженні респонденти стверджують, що ставляться безпосередньо до Володимира Зеленського позитивно – таких 46%. Ще 33% залишаються нейтральними, 21% ставиться негативно.

На думку Олексія Гараня, те, що діяльність влади українці оцінюють негативно, а діяльність Зеленського позитивно, свідчить про те, що “більшість людей продовжує вірити в поганих бояр і доброго царя”.

“Бачимо парадокс. Діяльність влади оцінюють негативно, а діяльність Зеленського позитивно, принаймні частка цих людей суттєво переважає тих, хто ставиться до президента негативно. Треба шукати пояснення. Очевидно, що більшість людей продовжує вірити в поганих бояр і доброго царя”, — зазначив Гарань.

Експерт також висловив думку, що багато хто не розуміє, що насправді саме президент несе відповідальність за нинішню ситуацію.

“Хоч у нас і парламентсько-президентська республіка, за всім реально стоїть президент або його офіс”, — наголосив політолог.