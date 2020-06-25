Підтримка президента України Володимира Зеленського впала, але його рейтинг при цьому виріс.

Про це розповів соціолог Віктор Паніотто в інтерв’ю виданню “Український інтерес”.

“Ситуація дещо парадоксальна. Падає підтримка Зеленського, падає довіра до Зеленського. Наприклад, позитивне ставлення до Зеленського з вересня 2019 до квітня 2020 впало з 74% до 44%, тобто на 30 процентних пунктів, а рейтинг не впав, а виріс”, – заявив він.

Соціолог пояснив, що рейтинг є відносною величиною і ставлення українців до інших політиків також не поліпшилося за час, що минув з моменту останніх президентських і парламентських виборів. А нових політиків на даний момент немає.

“З приводу “Слуги народу”, то їх рейтинг дійсно зменшився на 15 процентних пунктів у порівнянні з виборами і довіра до них дуже сильно впало, ще більше, ніж до президента. Поки падіння їх рейтингу йде на користь ОПЗЖ”, – розповів Паніотто.

Експерт також підкреслив, що така ситуація є досить типовою і для всіх попередніх українських президентів.

“Зеленський втрачає довіру і підтримку навіть повільніше, ніж всі інші президенти і поки немає ознак того, що він може не добути свій термін. Але чи буде наступний президент краще – велике питання”, – вважає соціолог.