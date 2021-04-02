Громадянська мережа ОПОРА порахувала, скільки політсили витратили грошей на політичну рекламу в Facebook напередодні і під час довиборів у Верховну Раду.

Звіт за підсумками аналізу опубліковано на сайті ОПОРА.

Так, з 1 по 30 березня використовували платну рекламу 1 353 сторінки українських політиків, партій, ЗМІ тощо. Загалом таких дописів було 10 505. З цієї кількості 6,67% рекламних політичних публікацій не містили відповідного маркування, чим порушували правила соцмережі.

На дописи політичного вмісту в Facebook, що транслювалися в Україні, загалом витратили від 190 486 до 298 286 доларів. Це значно більше, ніж торік (107 722 —188 407 доларів). Найбільше грошей витратили 26 березня — 9,6 тисяч доларів.

Майже 12% показів політичної реклами у березні були орієнтовані на Івано-Франківську область, 3,4% — на Донеччину.

“Ці цифри свідчать про те, що соціальні мережі для взаємодії з виборцями активно використовували кандидати на проміжних виборах народних депутатів у 50-му та 87-му виборчих округах”, — зазначили в ОПОРА.

В березні у фокусі рекламодавців лишалися користувачі з Львівщини (6,9%), Дніпровщини (6,7%) та Києва (6%). Найбільша частка рекламного політичного контенту в березні пропонувалася жіночій аудиторії, здебільшого 55 – 64 років (16,6% переглядів) та 45 – 54 років (12,9%).

Хто витрачав на Facebook-рекламу найбільше?

Десять найбільших рекламодавців витратили на політичну рекламу майже 61,5 тисяч доларів. Серед них були кандидати від “Слуги народу” та “За майбутнє” на довиборах у парламент Василь Вірастюк та Александр Шевченко. Крім них — двоє політиків (Арсеній Яценюк та Ігор Палиця), три партії (“Слуга народу”, “Голос”, “За майбутнє”). Також у топі телеканал “Перший незалежний”, заснований експрацівниками “каналів Медведчука”.

Олександр Шевченко витратив на політичну рекламу найбільше — 16 338 доларів на промоцію 272 публікацій політичного змісту. Його реклама була орієнтована на користувачів з Франківщини (переважно жінок). У допис йшлося про візити Шевченка в населені пункти та церкви, про благодійні акції, участь в етерах тощо.

В день голосування (28 березня) публікація реклами не була припинена. В ту неділю з’явилися 5 рекламних оголошень з закликом прийти проголосувати та “обрати того кандидата, в народні депутати, якого обирає серце”.

Також на сторінці політика було опубліковано найдорожчий допис березня — вітання зі “святом весни” (від 1 000 до 1 500 доларів на просування).

На другому місці за витратами на рекламу — “Слуга народу”. На майже 300 дописів витратити 9 542 доларів. У дописах йшлося про рішення партійців, надавали роз’яснення щодо позицій з тих чи інших питань. Окрема низка дописів стосувалися висуванця “слуг” на Франківщині Вірастюка та підрахунку голосів на його окрузі. На третій позиції за витратами — сторінка експрем’єра Арсенія Яценюка, яка в березні транслювала 263 оголошення вартістю 8 048 доларів. Його політична реклама орієнтована на покази в усіх регіонах України, окрім Луганської області.

На четвертій сходинці — “За майбутнє”. Партія витратила 7 526 доларів на 98 публікацій. Частина рекламного контенту на сторінці присвячена встановленню результатів виборів на 87-му виборчому окрузі та перемозі, на думку партії, їх висуванця Олександра Шевченка.

П’ятірку замикає сторінка телеканалу “Перший Незалежний”, створена 12 лютого 2021 року. На 19 постів сторінки каналу витратила 4 499 доларів. Контент на сторінці присвячений критиці заборони мовлення підсанкційних телеканалів, різних ініціатив влади та вакцини Covishield. Цільова авдиторія — жінки старше 55 років з усієї України.

Далі йде лідер партії “За майбутнє”, соратник олігарха Ігоря Коломойського — Ігор Палиця. На 26 мотиваційних дописів та дописів про його позицію з різних питань витратили 3 674 долари. Цільова авдиторія — жінки віком 55+ переважно Львівської, Закарпатської, Дніпропетровської областей.

Жіночий рух “За Майбутнє” рекламував 194 дописи про власні ініціативи та діяльність представниць. 3 630 доларів за них заплатила політпартія “За майбутнє”.

Активно рекламували в соцмережі ініціативу президента Володимира Зеленського “Всеукраїнський Форум Україна 30″. На дописи сторінки витратили 3 058 доларів в березні, 6 947 доларів загалом. Цільова авдиторія різноманітна за віком, статтю та місцем проживання.

На передостанньому місці в топ-10 кандидат “слуг” на 87-му окрузі Василь Вірастюк. У березні на політичну рекламу у Facebook витратив значно менше свого опонента — тільки 2 767 доларів на 78 дописів.

Замикає десятку найбільших рекламодавців березня сторінка політичної партії “Голос”. На 19 дописів витратили 2 383 доларів. Водночас ця політсила є найбільшим платником за політичний рекламний контент в українському Facebook (близько 295,5 тис. доларів з червня 2019 року).