Народним депутатом за підсумками проміжних виборів на окрузі №50 (Донецька область) може стати міський голова Добропілля Андрій Аксьонов.

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

На підставі даних 99,1% оброблених протоколів, за Андрія Аксьонова віддано 65,53% (або 19 809) голосів.

Далі йде представник “Партії Шарія” Валентин Рибін з 12,93% і кандидатка від “Європейської Солідарності” Юлія Кузьменко – 6,67%. У решти кандидатів менше 5%.

Громадський активіст та представник України в ТКГ Денис Казанський написав, що Аксьонов у 2014 році Аксьонов організовував “референдум “ДНР” у селищі Новодонецьке (околиця Добропілля), де був селищним головою.

За словами Казанського, ніхто не змушував Аксьонова проводити “референдум “ДНР”. Бойовиків тоді в Добропіллі та Новодонецькому не було – місто майже відразу взяли під контроль місцеві прихильники України, а потім підтяглися добробати та військові.

“Після початку війни Аксьонов утік до окупованого Криму та отримав там російський паспорт”, – зазначив Казанський.

Дані його російського паспорту є в базі Федеральної податкової служби РФ.

У 2015 році Аксьонов спокійно повернувся у Добропілля і взяв участь у виборах мера міста. Щодо організації незаконного референдуму відповідав: “Ви ж кажете, що то був насправді не референдум. То які до мене питання? То було просто соцопитування”.

У 2018 Аксьонова затримали правоохоронці по справі, яка не стосувалася сепаратизму. Його звинуватили у корупції – підробленні документів, розтраті майна. Аксьонов одразу втік з країни і був оголошений у розшук. Пізніше повернувся – сказав, що лікувався.

“Суд продовжується досі. І за цей час Аксьонов встиг вдруге стати мером Добропілля, а тепер – обрався до Верховної Ради”, – додав Денис Казанський.