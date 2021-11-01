Про це повідомляється на сайті ЦВК.

Як сповіщалося, 31 жовтня на двох округах — №197 (Черкаська область) та 184 (Херсонська область) — відбулися проміжні вибори до Верховної Ради.

Станом на вечір понеділка, 1 листопада, ЦВК опрацювала 99,46% протоколів зі 188 дільниць на 184 окрузі.

З відривом у понад 50% лідирує кандидат від партії “Слуга народу” Сергій Козир. За нього віддали голоси 21,3 тисячі виборців (майже 65%).

Далі йде кандидат від “Європейської Солідарності” Ігор Йосипенко. Трохи більш як 5% голосів отримали Катерина Одарченко (“Національна платформа”) та Геннадій Лагута (“Партія Ігоря Колихаєва “НАМ ТУТ ЖИТИ!”).

Нагадаємо, спостерігачі “ОПОРА” зафіксували численні порушення під час проведення агітаційної кампанії перед довиборами на Черкащині та Херсонщині. Стосовно ситуації на 184-му окрузі спостерігачі заявляють про політичну домовленість між кандидатом від “слуг” Козирем та кандидатом “Нам тут жити!” Лагутою.

“Призначення останнього головою Херсонської ОДА у межах політичної угоди з найактивнішим конкурентом не порушує законодавство, але вчергове демонструє залежність публічної адміністрації в Україні від політичних та виборчих впливів”, — зазначили в “ОПОРА”.