Результати екзит-полу на 87 виборчому окрузі свідчать, що позиція щодо об’єднання демократичних сил і зняття кандидатки "Європейської Солідарності" на користь Руслана Кошулинського були правильним кроком.

Про це йдеться в заяві партії.

У заяві вказано, що партія ще раз зарекомендувала себе як відповідальна політична сила, яка здатна свій вузькопартійний інтерес підпорядковувати загальній меті опозиційних проукраїнських сил.

“Шкода, що інші опозиційні партії, на відміну від “ЄС”, не спромоглися публічно підтримати Руслана Кошулинського, і це мовчання вартувало тих кількох відсотків, які б точно спрацювали на перемогу єдиного опозиційного кандидата”, – зазначається в заяві.

Довибори до парламенту зафіксували розчарування виборців у партії влади, зазначають у “Європейській солідарності”, адже кандидату від “Слуги народу” не допомогла особиста підтримка президента України Володимира Зеленського, який за день до виборів працював його ВІП-агітатором і в прямому ефірі обговорював з кандидатом вакцинування на Івано-Франківщині, яка опинилася в червоній зоні через безвідповідальність власників “Буковелю”.

Також партія закликала всіх учасників виборчого процесу зосередити зусилля на чесному підрахунку голосів, захисті результатів і високоймовірної перемоги Руслана Кошулинського.

Крім того, у партії зазначили, що третє місце кандидатки від “ЄС” Юлії Кузьменко на Донеччині показали безальтернативність партії як демократичної опозиційної партії, спроможної мобілізувати проукраїнський електорат південних та східних областей.

“Це при тому, що кампанія проходила без участі самої кандидатки, чиї права грубо порушувалися владою. Під тиском Банкової суд не відпустив Юлію Кузьменко на поруки депутатів. Але Юлі і нашій команді вдалося донести цьому важливому регіону нашу програму, позицію і переконання, що Україна починається з Донбасу. Прикро, що інші демократичні партії не підтримали єдиного кандидата від “ЄС”, тоді б результат Кузьменко був би більш переконливим”, – зазначили в заяві.

На цих довиборах партія показала готовність до справжнього об’єднання патріотичних проукраїнських сил заради країни, аби дати відсіч олігархату і реваншу, сказано в заяві.

“Шлях до об’єднання – безальтернативний, якщо ми хочемо зберегти країну і врятувати її від зеленої непрофесійної команди”, – резюмували в партії.