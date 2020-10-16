Перше питання загальнонаціонального опитування, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським, про довічне ув’язнення для корупціонерів викликало бурхливі дискусії серед юристів. Фахівці дійшли висновку, що це покарання стосуватиметься більше простих українців, ніж чиновників.

Детальніше про це #Буквам розповів адвокат Назар Чорний.

За його словами, кримінальна відповідальність за корупційні злочини не є прерогативою виключно держслужбовців чи посадових осіб. У більшості випадків вона поширюється на працівників та посадових осіб підприємств, установ та організацій приватної форми власності.

Зеленський запропонував ввести довічне ув’язнення для корупціонерів, опираючись на декілька статей Кримінального кодексу. Однією із них є стаття 191 Кримінального кодексу – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Частина 1 цієї статті передбачає, що суб’єктом передбаченого нею злочину може бути будь-яка особа, а частина 5 дозволяє притягувати до відповідальності будь-яку особу, яка допустила привласнення або розтрату чужого майна, яке перебувало в її віданні.

“Однак найпростішим прикладом є, мабуть, стаття 364-1 – зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Тут уже прямо йдеться про працівників приватних підприємств, установ і організацій, натомість чиновники навіть не згадуються. Стаття 365-2 передбачає те ж саме для аудиторів, нотаріусів, оцінювачів, експертів, арбітражних керуючих, приватних виконавців”, – повідомив адвокат.

Юрист також вказав на доволі анекдотичний момент ініціативи президента. Згідно зі статтею 369-3 (протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань), футбольного арбітра, якого запідозрять у протиправному суддівстві, можуть також відправити за ґрати довічно.