Народний депутат від “Опозиційної платформи – За життя“, близький соратник Віктора Медведчука - Віктор Чорний захистив кандидатську дисертацію з державного управління з такими ж фальсифікаціями, як і його колега по фракції Ілля Кива.

Про це йдеться в розслідуванні Данила Мокрика для Bihus.Info.

Чорний захистив свою кандидатську у березні цього року в Міжрегіональній академії управління персоналом (МАУП). Науковий керівник Іллі Киви, Володимир Гурковський, був заступником голови Спеціалізованої вченої ради, перед якою Чорний захищався.

У своїй дисертації на тему “Формування та реалізація механізмів попередження та протидії корупції в органах державної влади (на прикладі країн ЄС та України)” депутат подав довідку про практичне впровадження від ГО “Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління” з очевидно підробленим підписом Ольги Руденко.

Зазначається, що таку ж довідку із підробленим підписом до своєї кандидатської дисертації подавав і нардеп Кива. У нього, за словами журналістів, цю довідку потім “заднім числом” замінили, а в дисертації Чорного вона залишилася.

Сам Чорний заявив: “Я не знаю такого, що в мене є якесь щось, що не відповідає законодавству України”.

Крім того, ще одна спільна риса в дисертаціях Киви та Чорного – це посилання на сфальсифікований збірник матеріалів науково-практичної конференції, яка відбулася в МАУП у 2018 році. Зокрема, Чорний вказує себе учасником цієї конференції і посилається на те, що його матеріал начебто опублікований в офіційному збірнику на сторінках 149-151. Однак офіційний друкований збірник, який є в редакції Bihus.Info, містить лише 144 сторінки, і в ньому немає матеріалів депутата.

Координаторка тієї конференції Оксана Пархоменко-Куцевіл, яка збирала матеріали для збірника, підтвердила Bihus.Info, що Чорного не було серед учасників конференції: “На жаль, тез від Чорного не надходило, і він не брав особисто участі в цій конференції у 2018 році”.

Нардеп у відповідь на це прокоментував, що координаторка, мабуть, “щось наплутала”.

“Очевидно, Віктор Чорний посилається на сфальсифікований збірник науково-практичної конференції, який після захисту Киви раптово був розміщений на сайті МАУП і “висів” там кілька днів. Згодом проректор МАУП Сергій Храпатий пояснив, що цей збірник є підробкою, яку в шахрайський спосіб опублікували на сайті вишу“, – зазначили журналісти.

Крім того, спільним в дисертаціях Чорного та Киви є автор файлів дисертацій. Попри те, що дисертація першого опублікована на сайті МАУП, а дисертація другого – на сайті Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості, ще у й різних файлових форматах, в метаданих обох файлів вказаний один і той же автор – “DOVGAL”.

На запитання про цей збіг Чорний пояснив: “Справа – в тому, що файли пересилаються, і науковий керівник – він же перевіряє ці файли. Ось і все”.

“В який спосіб така відповідь пояснює одного і того ж автора в метаданих файлів обох дисертацій – незрозуміло. Адже автор файлу не змінюється від того, що файл хтось відкриває. А наукові керівники у Киви і Чорного – різні: вже згаданий Володимир Гурковський в Іллі Киви та Євген Романенко – у Чорного“, – наголосили журналісти.

Як повідомлялося, 26 квітня Ілля Кива захистив дисертацію та став кандидатом наук з держуправління. Його дисертація містила підроблені довідки, посилання на його наукові статті та виступи, яких не існує, вигадані терміни тощо.

Під час захисту він не зміг відповісти на запитання, який зміст він вкладає в поняття “демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат” і пообіцяв зробити це “в наступній роботі”.

Журналістів на захист не допустили. Після захисту Кива у відповідь на запитання кореспондента #Букв щодо недопуску преси відповів запрошенням “поговорити в туалеті”.

Так само не було допущено Данила Мокрика. Він звернувся до правоохоронців, його вже допитали у цій справі.

Захист нардепом дисертації з держуправління і отримання ним звання кандидата наук спровокувало протести тих, хто отримав або збирався отримати аналогічне звання.

Депутати Львівської обласної ради звернулися до президента Володимира Зеленського, парламенту та уряду щодо скасування рішення про присудження наукового ступеня Киві.

28 квітня нардеп заявив, що наукового керівника, який допомагав йому із дисертацією, звільнили з роботи.