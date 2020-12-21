У майбутньому надання посвідки про вакцинацію від COVID-19 може стати вимогою для в'їзду в Європейський Союз.

Про це заявив представник України при Європейському Союзі Микола Точицький під час онлайн-брифінгу.

Точицький зазначив, що треба дочекатися перших результатів вакцинування в країнах-членах ЄС, а потім казати про те, чи треба зробити обов’язковою вимогою для в’їзду українців надання сертифікату про вакцинацію.

“Я не виключаю, що власне це і буде одним із головних елементів для того, щоб представники й громадяни третіх країн перебували на території Європейського Союзу. Не виключаю, бо в принципі, що тоді має лежати в основі, окрім рівня захворюваності і, звісно, посвідки про те, що ти провакцинований сертифікованою вакциною для держав-членів ЄС. Десь приблизно так”, – зауважив Точицький.