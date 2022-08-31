31 серпня у своїй промові на відкритті одинадцятої пленарної асамблеї Всесвітньої ради церков, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розкритикував російську православну церкву за підтримку війни РФ проти України.

Про це повідомляє DW.

Він наголосив, що керівництво російської церкви поширює пропаганду, яка “довільно заявляє про Божу волю заради імперських мрій про правління диктатури”.

Та додав, що РПЦ іде “блюзнірським невірним шляхом”.

Серед іншого, Штайнмаєр згадав килимові бомбардування цивільних цілей, а також воєнні злочини росіян та руйнування релігійних об’єктів в Україні.

“Жоден християнин, який ще має віру, розум і почуття, не зможе побачити в цьому волю Божу”, – зазначив політик.

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30 серпня Кабінет Міністрів України схвалив пропозиції щодо застосування персональних санкцій на 10 років проти керівника російської православної церкви Кирила Гундяєва та ще семи її представників. Відповідне рішення Уряд прийняв з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України.