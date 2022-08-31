Про це повідомляє DW.
Він наголосив, що керівництво російської церкви поширює пропаганду, яка “довільно заявляє про Божу волю заради імперських мрій про правління диктатури”.
Та додав, що РПЦ іде “блюзнірським невірним шляхом”.
Серед іншого, Штайнмаєр згадав килимові бомбардування цивільних цілей, а також воєнні злочини росіян та руйнування релігійних об’єктів в Україні.
“Жоден християнин, який ще має віру, розум і почуття, не зможе побачити в цьому волю Божу”, – зазначив політик.
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30 серпня Кабінет Міністрів України схвалив пропозиції щодо застосування персональних санкцій на 10 років проти керівника російської православної церкви Кирила Гундяєва та ще семи її представників. Відповідне рішення Уряд прийняв з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України.
- Раніше Православна церква України звернулась до Вселенського патріарха Варфоломія та предстоятелів помісних православних церков із закликом притягнути російського патріарха Кирила Гундяєва до канонічної відповідальності й позбавити його патріаршого престолу.
- Литва заборонила патріарху Російської православної церкви Кирилу в’їзд до країни через його підтримку РФ, яка продовжує широкомасштабну війну проти України.
- У травні предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній закликав позбавити престолу главу РПЦ Кирила. Він звернувся до Вселенського патріарха Варфоломія та предстоятелів помісних автокефальних церков із закликом осудити духовні злочини глави російської православної церкви.
- Також Епіфаній надіслав листа до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням про надання одного з храмів на території Верхньої Лаври для проведення богослужінь Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври ПЦУ.
- До канадського санкційного списку додали ще 29 осіб, зокрема Гундяєва, яких визнали представниками російських джерел дезінформації та пропаганди, а також 15 компаній, які несуть відповідальність за підтримку вторгнення РФ в Україну.