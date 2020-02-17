ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати на 179 окрузі (Харківська область). За місце у Верховній Раді будуть боротися 40 претендентів.

Про це повідомили в пресслужбі Центральної виборчої комісії.

У понеділок, 17 лютого, під час чергового засідання ЦВК затвердила дату проведення довиборів до Ради на 179 окрузі (Харківська область) та зареєструвала там більше 20 кандидатів у нардепи.

“Розглянувши заяви політичних партій про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, а також заяви громадян України про самовисування разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України в ОВО № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року та встановивши їх відповідність вимогам законодавства”, — йдеться в повідомленні.

Так загальна кількість зареєстрованих нардепів досягла 40, а їх процес реєстрації був остаточно завершений.

“Раніше Комісією вже було зареєстровано 19 кандидатів у народні депутати України. Таким чином, Комісія завершила процес реєстрації кандидатів у народні депутати України в ОВО № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року, зареєструвавши 40 кандидатів”, — зазначили в ЦВК.