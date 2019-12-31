Напередодні Нового року в більшості регіонів України очікуються дощі та мокрий сніг.

Про це поінформували в Укргідрометцентрі.

Варто відзначити, що в південних і східних областях – Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській, а також на території незаконно анексованого українського Криму опадів не передбачається.

“31 грудня в південних і східних областях без опадів, на решті території невеликий мокрий сніг з дощем, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер західний і північно-західний, 7-12 м/с, крім півдня, пориви 15-20 м/с “, – наголошується в повідомленні.

Температура вдень становитиме 1-6° тепла, а в Карпатах протягом доби 2-7° морозу.

У Києві сьогодні буде прохолодно і вітряно. Вранці буде хмарно з проясненнями, проте вже в другій половині дня і ввечері випаде невеликий мокрий сніг з дощем. Температура повітря вдень складе 2-4° тепла, а в новорічну ніч близько 0°.

“Проте зважайте на поривчастий північно-західний вітер, адже він додаватиме дискомфорту. На столичних автошляхах спостерігатиметься ожеледиця, тож водії – будьте особливо обережними!” – зазначили синоптики.

Варто зазначити, що сьогодні, 31 грудня, по всій території України, крім південних областей, оголошено штормове попередження. Пориви вітру в деяких регіонах можуть досягати 15-20 м/с (перший рівень небезпеки, жовтий).

“31 грудня в Україні, крім південних областей, пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах ожеледиця (перший рівень небезпеки, жовтий)”, – йдеться в повідомленні.

1 січня у центрі, на сході і на півдні України буде хмарно з невеликими опадами – мокрим снігом. Водночас у Львівській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях буде хмарно, але без опадів.

Температура повітря вночі складе від 1° морозу до 2° тепла, а вдень від 1° морозу до 5° тепла.