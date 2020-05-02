Про це поінформували в Українському гідрометцентрі.
“3 травня в Україні короткочасні дощі, місцями грози, лише вночі на Лівобережжі переважно без опадів”, – йдеться в повідомленні.
Вітер очікується південно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі становитиме в середньому 7-12°, а вдень 18-23° тепла. У західних же областях вдень буде трохи прохолодніше: стовпчики термометрів піднімуться до 14-19°.
У Києві також очікуються дощі. Температура вночі становитиме 10 – 12 градусів тепла, вдень – до 21 градуса.
- 2 травня в столиці України, місті Києві, пройшов сильний дощ. Місцями — з градом.