У неділю, 3 травня, практично на всій території України пройдуть дощі і грози.

Про це поінформували в Українському гідрометцентрі.

“3 травня в Україні короткочасні дощі, місцями грози, лише вночі на Лівобережжі переважно без опадів”, – йдеться в повідомленні.

Вітер очікується південно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме в середньому 7-12°, а вдень 18-23° тепла. У західних же областях вдень буде трохи прохолодніше: стовпчики термометрів піднімуться до 14-19°.

У Києві також очікуються дощі. Температура вночі становитиме 10 – 12 градусів тепла, вдень – до 21 градуса.